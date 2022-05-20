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Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов - РИА Новости, 20.05.2022
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Шоубиз
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Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов
Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов - РИА Новости, 20.05.2022
Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов
Лариса Гузеева снова отчитала журналистов за неподходящие, по ее мнению, заголовки. В частности, ей не понравились новости о своем пребывании в Болгарии. В... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:50
2022-05-20T15:50
шоубиз
знаменитости
лариса гузеева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лариса Гузеева снова отчитала журналистов за неподходящие, по ее мнению, заголовки. В частности, ей не понравились новости о своем пребывании в Болгарии. В публикации она использовала мат.Артистка посетовала, что у журналистов нет "ни ума, ни фантазии", а также вспомнила детство.Ранее Гузеева уже возмущалась формулировкам в СМИ. "Недожурналюгам" она послала "лучики проклятья".
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знаменитости, лариса гузеева, шоу-бизнес
15:50 20.05.2022
 
Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов

Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов за неподходящие заголовки

© Давай поженимся!/YoutubeКадр из телепередачи "Давай поженимся!"
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лариса Гузеева снова отчитала журналистов за неподходящие, по ее мнению, заголовки. В частности, ей не понравились новости о своем пребывании в Болгарии. В публикации она использовала мат.

"Новости о себе: Гузеева тайно улетела в Болгарию. Гузееву застукали в супермаркете в Болгарии. Я что, Бэтмен или Человек-Паук, чтобы тайно? А как меня застукали в магазине? Я что, занималась непотребством с молоденькой продавщицей в отделе распродаж запчастями для мясорубок? Дебилы, *** (блин – прим. ред.)", – написала актриса.

Артистка посетовала, что у журналистов нет "ни ума, ни фантазии", а также вспомнила детство.

"Я вот со своим другом Санькой в детстве хотела улететь на Луну. И чего не улетела!" – заключила ведущая.

Ранее Гузеева уже возмущалась формулировкам в СМИ. "Недожурналюгам" она послала "лучики проклятья".
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