https://ria.ru/20220520/guzeeva-1789745211.html

Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов

Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов - РИА Новости, 20.05.2022

Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов

Лариса Гузеева снова отчитала журналистов за неподходящие, по ее мнению, заголовки. В частности, ей не понравились новости о своем пребывании в Болгарии. В... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:50

2022-05-20T15:50

2022-05-20T15:50

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лариса гузеева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лариса Гузеева снова отчитала журналистов за неподходящие, по ее мнению, заголовки. В частности, ей не понравились новости о своем пребывании в Болгарии. В публикации она использовала мат.Артистка посетовала, что у журналистов нет "ни ума, ни фантазии", а также вспомнила детство.Ранее Гузеева уже возмущалась формулировкам в СМИ. "Недожурналюгам" она послала "лучики проклятья".

https://ria.ru/20220520/volochkova-1789680455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лариса гузеева, шоу-бизнес