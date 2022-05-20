Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов
Лариса Гузеева снова матом отчитала журналистов за неподходящие заголовки
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лариса Гузеева снова отчитала журналистов за неподходящие, по ее мнению, заголовки. В частности, ей не понравились новости о своем пребывании в Болгарии. В публикации она использовала мат.
"Новости о себе: Гузеева тайно улетела в Болгарию. Гузееву застукали в супермаркете в Болгарии. Я что, Бэтмен или Человек-Паук, чтобы тайно? А как меня застукали в магазине? Я что, занималась непотребством с молоденькой продавщицей в отделе распродаж запчастями для мясорубок? Дебилы, *** (блин – прим. ред.)", – написала актриса.
Артистка посетовала, что у журналистов нет "ни ума, ни фантазии", а также вспомнила детство.
"Я вот со своим другом Санькой в детстве хотела улететь на Луну. И чего не улетела!" – заключила ведущая.
Ранее Гузеева уже возмущалась формулировкам в СМИ. "Недожурналюгам" она послала "лучики проклятья".