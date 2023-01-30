https://ria.ru/20230130/kovalchuk-1848459552.html

Ковальчук ответила на слухи об эмиграции

Ковальчук ответила на слухи об эмиграции - РИА Новости, 30.01.2023

Ковальчук ответила на слухи об эмиграции

Певица Юлия Ковальчук опровергла слухи о переезде с мужем Алексеем Чумаковым и пятилетней дочерью Амелией в Испанию. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:13

2023-01-30T17:13

2023-01-30T17:13

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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Певица Юлия Ковальчук опровергла слухи о переезде с мужем Алексеем Чумаковым и пятилетней дочерью Амелией в Испанию. Кроме того, 21 января она сообщила, что в марте у Чумакова состоится концерт в Москве.Вероятной причиной слухов об эмиграции звездной четы послужило их длительное пребывание за границей. В начале января супруги улетели в отпуск. Сначала пара посетила Мальдивы, затем переместилась в свой дом в Испании. Знаменитости приобрели недвижимость в Европе в 2012 году. Ранее Ковальчук ответила на слухи о разводе с Чумаковым. Она пошутила, что пара расстается каждый год.

https://ria.ru/20220711/kovalchuk-1801626143.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости