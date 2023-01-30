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Ковальчук ответила на слухи об эмиграции - РИА Новости, 30.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230130/kovalchuk-1848459552.html
Ковальчук ответила на слухи об эмиграции
Ковальчук ответила на слухи об эмиграции - РИА Новости, 30.01.2023
Ковальчук ответила на слухи об эмиграции
Певица Юлия Ковальчук опровергла слухи о переезде с мужем Алексеем Чумаковым и пятилетней дочерью Амелией в Испанию. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:13
2023-01-30T17:13
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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Певица Юлия Ковальчук опровергла слухи о переезде с мужем Алексеем Чумаковым и пятилетней дочерью Амелией в Испанию. Кроме того, 21 января она сообщила, что в марте у Чумакова состоится концерт в Москве.Вероятной причиной слухов об эмиграции звездной четы послужило их длительное пребывание за границей. В начале января супруги улетели в отпуск. Сначала пара посетила Мальдивы, затем переместилась в свой дом в Испании. Знаменитости приобрели недвижимость в Европе в 2012 году. Ранее Ковальчук ответила на слухи о разводе с Чумаковым. Она пошутила, что пара расстается каждый год.
https://ria.ru/20220711/kovalchuk-1801626143.html
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шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости
17:13 30.01.2023
 
Ковальчук ответила на слухи об эмиграции

Ковальчук ответила на слухи об эмиграции в Испанию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПевица Юлия Ковальчук перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
Певица Юлия Ковальчук перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Певица Юлия Ковальчук опровергла слухи о переезде с мужем Алексеем Чумаковым и пятилетней дочерью Амелией в Испанию.
© @juliakovalchukКадр видео, опубликованного Юлией Ковальчук в соцсети
Кадр видео, опубликованного Юлией Ковальчук в соцсети
© @juliakovalchuk
Кадр видео, опубликованного Юлией Ковальчук в соцсети
"Стоит ненадолго вырваться и попутешествовать, как все таблоиды пестрят о переезде", – пожаловалась артистка в своей соцсети.
Кроме того, 21 января она сообщила, что в марте у Чумакова состоится концерт в Москве.
Вероятной причиной слухов об эмиграции звездной четы послужило их длительное пребывание за границей.
В начале января супруги улетели в отпуск. Сначала пара посетила Мальдивы, затем переместилась в свой дом в Испании. Знаменитости приобрели недвижимость в Европе в 2012 году.
Ранее Ковальчук ответила на слухи о разводе с Чумаковым. Она пошутила, что пара расстается каждый год.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля 2022, 10:23Шоубиз
"У него красивые поклонницы": Ковальчук призналась в ревности к Чумакову
 
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