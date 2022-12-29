Рейтинг@Mail.ru
Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221229/kovalchuk-1842274689.html
Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой
Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой - РИА Новости, 29.12.2022
Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой
Юлия Ковальчук ответила поклоннице на слухи о расставании с Алексеем Чумаковым шуткой. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:14
2022-12-29T17:14
шоубиз
семья
отношения
развод
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151085/09/1510850980_0:0:2568:1446_1920x0_80_0_0_9c07cc5c7857f6f363e067e5acb181e1.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Юлия Ковальчук ответила поклоннице на слухи о расставании с Алексеем Чумаковым шуткой. Накануне артистка поделилась совместной фотографией с супругом. Одна из подписчиц артистки удивилась снимку. Она сообщила, что видела информацию о разводе музыкантов. Другие поклонники звезды восхитились парой.Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году. Музыканты воспитывают совместную дочь Амелию. СМИ неоднократно писали о разводе супругов, однако слухи оказались недостоверными. Ранее певица призналась в ревности к мужу. Она пожаловалась, что у артиста красивые поклонницы.
https://ria.ru/20220318/chumakov-1778832389.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151085/09/1510850980_0:0:2568:1926_1920x0_80_0_0_41b2a9536f888314f0189e99558e1635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
семья, отношения, развод, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Семья, отношения, Развод, Шоу-бизнес, Знаменитости
17:14 29.12.2022
 
Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой

Ковальчук ответила на слухи о расставании с Чумаковым шуткой

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкПевцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Юлия Ковальчук ответила поклоннице на слухи о расставании с Алексеем Чумаковым шуткой.
"А мы каждый год разводимся", – отреагировала певица в своей соцсети.
Накануне артистка поделилась совместной фотографией с супругом. Одна из подписчиц артистки удивилась снимку. Она сообщила, что видела информацию о разводе музыкантов.
Другие поклонники звезды восхитились парой.
"Самая классная пара в шоу-бизнесе!", "Такие красивые оба! Смотритесь гармонично!", "Какие вы классные!", "Обожаю вашу пару!" - высказались комментаторы.
Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году. Музыканты воспитывают совместную дочь Амелию. СМИ неоднократно писали о разводе супругов, однако слухи оказались недостоверными.
Ранее певица призналась в ревности к мужу. Она пожаловалась, что у артиста красивые поклонницы.
Кадр из сериала Барс
18 марта, 16:02Шоубиз
"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах
 
ШоубизСемьяотношенияРазводШоу-бизнесЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала