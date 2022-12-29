https://ria.ru/20221229/kovalchuk-1842274689.html

Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой

Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой - РИА Новости, 29.12.2022

Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой

Юлия Ковальчук ответила поклоннице на слухи о расставании с Алексеем Чумаковым шуткой. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:14

2022-12-29T17:14

2022-12-29T17:14

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Юлия Ковальчук ответила поклоннице на слухи о расставании с Алексеем Чумаковым шуткой. Накануне артистка поделилась совместной фотографией с супругом. Одна из подписчиц артистки удивилась снимку. Она сообщила, что видела информацию о разводе музыкантов. Другие поклонники звезды восхитились парой.Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году. Музыканты воспитывают совместную дочь Амелию. СМИ неоднократно писали о разводе супругов, однако слухи оказались недостоверными. Ранее певица призналась в ревности к мужу. Она пожаловалась, что у артиста красивые поклонницы.

https://ria.ru/20220318/chumakov-1778832389.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

семья, отношения, развод, шоу-бизнес, знаменитости