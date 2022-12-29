https://ria.ru/20221229/kovalchuk-1842274689.html
Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой
Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой - РИА Новости, 29.12.2022
Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой
Юлия Ковальчук ответила поклоннице на слухи о расставании с Алексеем Чумаковым шуткой. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:14
2022-12-29T17:14
2022-12-29T17:14
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знаменитости
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Юлия Ковальчук ответила поклоннице на слухи о расставании с Алексеем Чумаковым шуткой. Накануне артистка поделилась совместной фотографией с супругом. Одна из подписчиц артистки удивилась снимку. Она сообщила, что видела информацию о разводе музыкантов. Другие поклонники звезды восхитились парой.Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году. Музыканты воспитывают совместную дочь Амелию. СМИ неоднократно писали о разводе супругов, однако слухи оказались недостоверными. Ранее певица призналась в ревности к мужу. Она пожаловалась, что у артиста красивые поклонницы.
https://ria.ru/20220318/chumakov-1778832389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семья, отношения, развод, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Семья, отношения, Развод, Шоу-бизнес, Знаменитости
Ковальчук ответила на слухи о расставании с мужем шуткой
Ковальчук ответила на слухи о расставании с Чумаковым шуткой
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Юлия Ковальчук ответила поклоннице на слухи о расставании с Алексеем Чумаковым шуткой.
"А мы каждый год разводимся", – отреагировала певица в своей соцсети.
Накануне артистка поделилась совместной фотографией с супругом. Одна из подписчиц артистки удивилась снимку. Она сообщила, что видела информацию о разводе музыкантов.
Другие поклонники звезды восхитились парой.
"Самая классная пара в шоу-бизнесе!", "Такие красивые оба! Смотритесь гармонично!", "Какие вы классные!", "Обожаю вашу пару!" - высказались комментаторы.
Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году. Музыканты воспитывают совместную дочь Амелию. СМИ неоднократно писали о разводе супругов, однако слухи оказались недостоверными.
Ранее певица призналась
в ревности к мужу. Она пожаловалась, что у артиста красивые поклонницы.