https://ria.ru/20220711/kovalchuk-1801626143.html

"У него красивые поклонницы": Ковальчук призналась в ревности к Чумакову

"У него красивые поклонницы": Ковальчук призналась в ревности к Чумакову - РИА Новости, 11.07.2022

"У него красивые поклонницы": Ковальчук призналась в ревности к Чумакову

Юлия Ковальчук призналась, что ревнует супруга Алексея Чумакова. Она переживает, что у артиста может появиться эмоциональная зависимость. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:23

2022-07-11T10:23

2022-07-11T10:23

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Юлия Ковальчук призналась, что ревнует супруга Алексея Чумакова. Она переживает, что у артиста может появиться эмоциональная зависимость.Она добавила, что старается приложить максимум усилий, чтобы у Чумакова не возникало желания смотреть по сторонам.В интервью на YouTube-канале Fametime TV она добавила, что не хотела бы знать об изменах.Она объяснила, что разделяет физическую измену и эмоциональную.Она добавила, что знает много случаев, когда отношения в паре "склеиваются" после раскаяния со стороны партнера. Иногда, по ее словам, все становится даже теплее. Тем не менее, она не знает, что будет дальше, поскольку вероятность развода есть и в 50, и в 60 лет.Ранее Алексей заявил, что изменяют "все и всегда". Артисты живут в браке около 14 лет и воспитывают общую дочь Амелию. Однако, это не мешает Чумакову флиртовать во время съемок программ с другими звездами шоу-бизнеса.

https://ria.ru/20220318/chumakov-1778832389.html

https://ria.ru/20220708/volochkova-1801146073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес