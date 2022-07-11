https://ria.ru/20220711/kovalchuk-1801626143.html
"У него красивые поклонницы": Ковальчук призналась в ревности к Чумакову
"У него красивые поклонницы": Ковальчук призналась в ревности к Чумакову - РИА Новости, 11.07.2022
"У него красивые поклонницы": Ковальчук призналась в ревности к Чумакову
Юлия Ковальчук призналась, что ревнует супруга Алексея Чумакова. Она переживает, что у артиста может появиться эмоциональная зависимость. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:23
2022-07-11T10:23
2022-07-11T10:23
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Юлия Ковальчук призналась, что ревнует супруга Алексея Чумакова. Она переживает, что у артиста может появиться эмоциональная зависимость.Она добавила, что старается приложить максимум усилий, чтобы у Чумакова не возникало желания смотреть по сторонам.В интервью на YouTube-канале Fametime TV она добавила, что не хотела бы знать об изменах.Она объяснила, что разделяет физическую измену и эмоциональную.Она добавила, что знает много случаев, когда отношения в паре "склеиваются" после раскаяния со стороны партнера. Иногда, по ее словам, все становится даже теплее. Тем не менее, она не знает, что будет дальше, поскольку вероятность развода есть и в 50, и в 60 лет.Ранее Алексей заявил, что изменяют "все и всегда". Артисты живут в браке около 14 лет и воспитывают общую дочь Амелию. Однако, это не мешает Чумакову флиртовать во время съемок программ с другими звездами шоу-бизнеса.
https://ria.ru/20220318/chumakov-1778832389.html
https://ria.ru/20220708/volochkova-1801146073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
"У него красивые поклонницы": Ковальчук призналась в ревности к Чумакову
Певица Юлия Ковальчук призналась в ревности к супругу Алексею Чумакову
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Юлия Ковальчук призналась, что ревнует супруга Алексея Чумакова. Она переживает, что у артиста может появиться эмоциональная зависимость.
"У него такие красивые поклонницы. Если мужчина хочет найти самых красивых телочек – это к Леше на концерт. Я ревную его, но не к этому. Я точно почувствую, если у него родится от кого-то эмоциональная зависимость. Я могу ревновать только к этому", – заявила певица.
Она добавила, что старается приложить максимум усилий, чтобы у Чумакова не возникало желания смотреть по сторонам.
"Зная все особенности его характера, его приоритеты жизненные, пристрастия в определенных моментах, я, конечно, как женщина, стараюсь делать все для того, чтобы у него это было. Чтобы у него даже не возникло желания где-то еще это подсмотреть или попробовать", – отметила Ковальчук.
В интервью на YouTube-канале Fametime TV она добавила
, что не хотела бы знать об изменах.
"Хотела бы я знать об изменах? Нет, не хотела. Я нормальный человек, меня это будет ранить. Но половой акт в моменте, когда люди пьяные, здесь нужно пообсуждать", – сказала Юлия.
Она объяснила, что разделяет физическую измену и эмоциональную.
"Измена измене рознь. Бывают измены на физическом уровне, а бывают – на эмоциональном. И измена на эмоциональном уровне в тысячу раз больнее, чем физическая. Я не знаю, смогла бы я простить измену. Я бы тысячу раз подумала, прежде чем отрубить. Я приверженец в отношениях того, что, когда ты очень долго что-то строишь, ни в коем случае нельзя моментально все обрубать", – отметила Ковальчук.
Она добавила, что знает много случаев, когда отношения в паре "склеиваются" после раскаяния со стороны партнера. Иногда, по ее словам, все становится даже теплее. Тем не менее, она не знает, что будет дальше, поскольку вероятность развода есть и в 50, и в 60 лет.
Ранее Алексей заявил, что изменяют
"все и всегда". Артисты живут в браке около 14 лет и воспитывают общую дочь Амелию. Однако, это не мешает Чумакову флиртовать
во время съемок программ с другими звездами шоу-бизнеса.