https://ria.ru/20220318/chumakov-1778832389.html

"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах

"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах - РИА Новости, 18.03.2022

"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах

Алексей Чумаков высказал свое мнение по поводу измен в отношениях. По его словам, это делают все и всегда. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:02

2022-03-18T16:02

2022-03-18T16:02

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Алексей Чумаков высказал свое мнение по поводу измен в отношениях. По его словам, это делают все и всегда.В комментарии Давиду Виннеру он добавил, что не всегда под изменой подразумевается интимная связь.Он отметил, что женщина должна быть интересна не только своему мужчине.Его супруга Юлия Ковальчук придерживается похожих взглядов.Артисты живут в браке около 14 лет и воспитывают общую дочь Амелию. Однако, это не мешает Чумакову флиртовать во время съемок программ с другими звездами шоу-бизнеса.

https://ria.ru/20211210/chumakov-1763167505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес