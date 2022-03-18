https://ria.ru/20220318/chumakov-1778832389.html
"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах
"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах - РИА Новости, 18.03.2022
"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах
Алексей Чумаков высказал свое мнение по поводу измен в отношениях. По его словам, это делают все и всегда. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:02
2022-03-18T16:02
2022-03-18T16:02
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Алексей Чумаков высказал свое мнение по поводу измен в отношениях. По его словам, это делают все и всегда.В комментарии Давиду Виннеру он добавил, что не всегда под изменой подразумевается интимная связь.Он отметил, что женщина должна быть интересна не только своему мужчине.Его супруга Юлия Ковальчук придерживается похожих взглядов.Артисты живут в браке около 14 лет и воспитывают общую дочь Амелию. Однако, это не мешает Чумакову флиртовать во время съемок программ с другими звездами шоу-бизнеса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах
Алексей Чумаков высказался об изменах в отношениях и "ментальной импотенции"
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Алексей Чумаков высказал свое мнение по поводу измен в отношениях. По его словам, это делают все и всегда.
"Изменяют все и всегда: кто-то физически, кто-то ментально. <…> Естественно, в фантазиях есть желание овладеть и этой женщиной, и этой. У любого мужчины. Если это атрофировано, то что-то не так, это ментальная импотенция", – сказал певец.
В комментарии Давиду Виннеру он добавил
, что не всегда под изменой подразумевается интимная связь.
"Измена не носит конкретно сексуальный характер. Измена носит понятийный характер. Ложь и предательство – вот это измена", – сообщил Чумаков.
Он отметил, что женщина должна быть интересна не только своему мужчине.
"Для меня катастрофа, если женщина интересна только своему мужчине. В этот момент можно просто закапывать ее как женщину, на мой взгляд. Женщина должна возбуждать других людей", – заключил артист.
Его супруга Юлия Ковальчук придерживается похожих взглядов.
"Я абсолютно точно уверена, что женщине нельзя расслабляться в отношениях. <…> На каждую измену есть причина. В первую очередь, я считаю, что всегда нужно разобраться, почему произошла эта измена. Несовместим ли этот человек с тобой в жизни или все-таки эта измена была следствием каких-то твоих проступков, которые к этой измене привели", – сказала Ковальчук.
Артисты живут в браке около 14 лет и воспитывают общую дочь Амелию. Однако, это не мешает Чумакову флиртовать
во время съемок программ с другими звездами шоу-бизнеса.