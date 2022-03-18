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"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах - РИА Новости, 18.03.2022
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Шоубиз
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"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах
"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах - РИА Новости, 18.03.2022
"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах
Алексей Чумаков высказал свое мнение по поводу измен в отношениях. По его словам, это делают все и всегда. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:02
2022-03-18T16:02
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Алексей Чумаков высказал свое мнение по поводу измен в отношениях. По его словам, это делают все и всегда.В комментарии Давиду Виннеру он добавил, что не всегда под изменой подразумевается интимная связь.Он отметил, что женщина должна быть интересна не только своему мужчине.Его супруга Юлия Ковальчук придерживается похожих взглядов.Артисты живут в браке около 14 лет и воспитывают общую дочь Амелию. Однако, это не мешает Чумакову флиртовать во время съемок программ с другими звездами шоу-бизнеса.
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знаменитости, шоу-бизнес
16:02 18.03.2022
 
"Все и всегда": Алексей Чумаков высказался об изменах

Алексей Чумаков высказался об изменах в отношениях и "ментальной импотенции"

© Всемирные Русские Студии (2019)Кадр из сериала "Барс"
Кадр из сериала Барс
© Всемирные Русские Студии (2019)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Алексей Чумаков высказал свое мнение по поводу измен в отношениях. По его словам, это делают все и всегда.

"Изменяют все и всегда: кто-то физически, кто-то ментально. <…> Естественно, в фантазиях есть желание овладеть и этой женщиной, и этой. У любого мужчины. Если это атрофировано, то что-то не так, это ментальная импотенция", – сказал певец.

В комментарии Давиду Виннеру он добавил, что не всегда под изменой подразумевается интимная связь.

"Измена не носит конкретно сексуальный характер. Измена носит понятийный характер. Ложь и предательство – вот это измена", – сообщил Чумаков.

Он отметил, что женщина должна быть интересна не только своему мужчине.

"Для меня катастрофа, если женщина интересна только своему мужчине. В этот момент можно просто закапывать ее как женщину, на мой взгляд. Женщина должна возбуждать других людей", – заключил артист.

© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Его супруга Юлия Ковальчук придерживается похожих взглядов.

"Я абсолютно точно уверена, что женщине нельзя расслабляться в отношениях. <…> На каждую измену есть причина. В первую очередь, я считаю, что всегда нужно разобраться, почему произошла эта измена. Несовместим ли этот человек с тобой в жизни или все-таки эта измена была следствием каких-то твоих проступков, которые к этой измене привели", – сказала Ковальчук.

Артисты живут в браке около 14 лет и воспитывают общую дочь Амелию. Однако, это не мешает Чумакову флиртовать во время съемок программ с другими звездами шоу-бизнеса.
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