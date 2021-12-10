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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211210/chumakov-1763167505.html
"Можно взасос?": Чумаков откровенно пофлиртовал с Чесноковой
"Можно взасос?": Чумаков откровенно пофлиртовал с Чесноковой - РИА Новости, 10.12.2021
"Можно взасос?": Чумаков откровенно пофлиртовал с Чесноковой
Алексей Чумаков пофлиртовал с ведущей YouTube-шоу "Бар в большом городе" Ириной Чесноковой. Певец женат на Юлии Ковальчук, вместе они воспитывают дочь Амелию... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:47
2021-12-10T18:47
шоубиз
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знаменитости
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Алексей Чумаков пофлиртовал с ведущей YouTube-шоу "Бар в большом городе" Ириной Чесноковой. Певец женат на Юлии Ковальчук, вместе они воспитывают дочь Амелию. Однако это не помешало артисту активно выразить симпатию к ведущей проекта.После комплиментов Чесноковой в свой адрес Алексей решил поцеловать ее.Ирина дала поцеловать себя в щеку, а затем перевела все в шутку. Однако, через какое-то время артист продолжил заигрывания.Ранее Юлия Ковальчук рассказала, что редко видится с мужем, но это привычное дело для артистов в силу постоянных гастролей. Звездная пара познакомилась 14 лет назад. В этом году они отмечают восьмую годовщину свадьбы.
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шоу-бизнес, знаменитости
18:47 10.12.2021
 
"Можно взасос?": Чумаков откровенно пофлиртовал с Чесноковой

Алексей Чумаков откровенно пофлиртовал с ведущей YouTube-шоу Ириной Чесноковой

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкXIV Фестиваль "Усадьба Jazz"
XIV Фестиваль Усадьба Jazz - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Алексей Чумаков пофлиртовал с ведущей YouTube-шоу "Бар в большом городе" Ириной Чесноковой. Певец женат на Юлии Ковальчук, вместе они воспитывают дочь Амелию. Однако это не помешало артисту активно выразить симпатию к ведущей проекта.
После комплиментов Чесноковой в свой адрес Алексей решил поцеловать ее.

"Можно я тебя поцелую? А можно взасос? Боюсь, что тебе понравится мой язык, и ты не сможешь от него отделаться в течение всей своей жизни", – сказал певец.

© Бар в большом городе/YouTubeЛАРИСА ДОЛИНА, АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ, СТАС ЯРУШИН Главней всего погода в баре! Кадр видео
ЛАРИСА ДОЛИНА, АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ, СТАС ЯРУШИН Главней всего погода в баре! Кадр видео
© Бар в большом городе/YouTube
Ирина дала поцеловать себя в щеку, а затем перевела все в шутку. Однако, через какое-то время артист продолжил заигрывания.

"Я женат, но это ничего не значит. Жена сомневалась, что я так скажу. Топлю себя по-моему мрачно", – отметил Чумаков.

Ранее Юлия Ковальчук рассказала, что редко видится с мужем, но это привычное дело для артистов в силу постоянных гастролей. Звездная пара познакомилась 14 лет назад. В этом году они отмечают восьмую годовщину свадьбы.
Скриншот телепередачи Ледниковый период
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