https://ria.ru/20211210/chumakov-1763167505.html

"Можно взасос?": Чумаков откровенно пофлиртовал с Чесноковой

"Можно взасос?": Чумаков откровенно пофлиртовал с Чесноковой - РИА Новости, 10.12.2021

"Можно взасос?": Чумаков откровенно пофлиртовал с Чесноковой

Алексей Чумаков пофлиртовал с ведущей YouTube-шоу "Бар в большом городе" Ириной Чесноковой. Певец женат на Юлии Ковальчук, вместе они воспитывают дочь Амелию... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:47

2021-12-10T18:47

2021-12-10T18:47

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Алексей Чумаков пофлиртовал с ведущей YouTube-шоу "Бар в большом городе" Ириной Чесноковой. Певец женат на Юлии Ковальчук, вместе они воспитывают дочь Амелию. Однако это не помешало артисту активно выразить симпатию к ведущей проекта.После комплиментов Чесноковой в свой адрес Алексей решил поцеловать ее.Ирина дала поцеловать себя в щеку, а затем перевела все в шутку. Однако, через какое-то время артист продолжил заигрывания.Ранее Юлия Ковальчук рассказала, что редко видится с мужем, но это привычное дело для артистов в силу постоянных гастролей. Звездная пара познакомилась 14 лет назад. В этом году они отмечают восьмую годовщину свадьбы.

https://ria.ru/20211209/averbukh-1762973099.html

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