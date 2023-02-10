14:47 10.02.2023 (обновлено: 15:46 10.02.2023)
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Минобороны: российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- —более 70 военнослужащих;
- —две боевые машины пехоты;
- —два автомобиля;
- —гаубица Д-30;
- —артиллерийская система М777 производства США.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам в районах Червоной Дибровы, Червонопоповки и Стельмаховки на территории Луганской Народной Республики. Также российские подразделения уничтожили склад боеприпасов ВСУ возле Боровой в Харьковской области.
Потери противника составили:
- —до 100 военнослужащих;
- —четыре боевые бронированные машины;
- —гаубица Д-20;
- —боевая машина РСЗО "Град";
- —радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Донецкое направление
Потери противника составили:
- —до 125 военнослужащих;
- —два танка;
- —три боевые бронированные машины;
- —пять автомобилей;
- —гаубица Д-30;
- —боевая машина РСЗО "Град".
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Пречистовки и Угледара на территории Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили:
- —более 60 военнослужащих;
- —один танк;
- —две боевые машины пехоты;
- —четыре пикапа;
- —самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- —гаубица Д-20;
- —три артиллерийские системы М777 производства США.
Помимо этого, в районе Угледара удалось уничтожить два украинских склада боеприпасов.
Херсонское направление
Российские войска продолжили наносить огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Херсонском направлении. В районе Высшетарасовки в Днепропетровской области они также смогли уничтожить склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- —до 60 военнослужащих;
- —гаубица "Мста-Б";
- —две гаубицы Д-30.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.