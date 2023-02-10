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Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2023
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:47
2023-02-10T15:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
россия
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.Кроме того, силами авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику ВСУ возле Новоселовского в ЛНР, а также Гряниковки и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам в районах Червоной Дибровы, Червонопоповки и Стельмаховки на территории Луганской Народной Республики. Также российские подразделения уничтожили склад боеприпасов ВСУ возле Боровой в Харьковской области. Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" провела успешное наступление на Донецком направлении, поразив живую силу и технику ВСУ. Кроме того, удалось ликвидировать два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Авдеевки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Пречистовки и Угледара на территории Донецкой Народной Республики.Потери противника составили:Помимо этого, в районе Угледара удалось уничтожить два украинских склада боеприпасов.Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Херсонском направлении. В районе Высшетарасовки в Днепропетровской области они также смогли уничтожить склад боеприпасов.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230210/desantniki-1850999429.html
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харьковская область
украина
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Конашенков: уничтожено до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.
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харьковская область, украина, россия, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Россия, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, США
14:47 10.02.2023 (обновлено: 15:46 10.02.2023)
 
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

Минобороны: российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.

"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области", — говорится в сводке.

Кроме того, силами авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику ВСУ возле Новоселовского в ЛНР, а также Гряниковки и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • более 70 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-30;
  • артиллерийская система М777 производства США.

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам в районах Червоной Дибровы, Червонопоповки и Стельмаховки на территории Луганской Народной Республики. Также российские подразделения уничтожили склад боеприпасов ВСУ возле Боровой в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 100 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • гаубица Д-20;
  • боевая машина РСЗО "Град";
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Донецкое направление

Группировка войск "Юг" провела успешное наступление на Донецком направлении, поразив живую силу и технику ВСУ. Кроме того, удалось ликвидировать два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Авдеевки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 125 военнослужащих;
  • два танка;
  • три боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • гаубица Д-30;
  • боевая машина РСЗО "Град".
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Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Пречистовки и Угледара на территории Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили:
  • более 60 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • четыре пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица Д-20;
  • три артиллерийские системы М777 производства США.
Помимо этого, в районе Угледара удалось уничтожить два украинских склада боеприпасов.
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Херсонское направление

Российские войска продолжили наносить огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Херсонском направлении. В районе Высшетарасовки в Днепропетровской области они также смогли уничтожить склад боеприпасов.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • гаубица "Мста-Б";
  • две гаубицы Д-30.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаРоссияВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСША
 
 
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