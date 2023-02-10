https://ria.ru/20230210/dvurechnoe-1851165808.html

Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2023

Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:47

2023-02-10T14:47

2023-02-10T15:46

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

россия

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.Кроме того, силами авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику ВСУ возле Новоселовского в ЛНР, а также Гряниковки и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам в районах Червоной Дибровы, Червонопоповки и Стельмаховки на территории Луганской Народной Республики. Также российские подразделения уничтожили склад боеприпасов ВСУ возле Боровой в Харьковской области. Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" провела успешное наступление на Донецком направлении, поразив живую силу и технику ВСУ. Кроме того, удалось ликвидировать два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Авдеевки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Пречистовки и Угледара на территории Донецкой Народной Республики.Потери противника составили:Помимо этого, в районе Угледара удалось уничтожить два украинских склада боеприпасов.Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Херсонском направлении. В районе Высшетарасовки в Днепропетровской области они также смогли уничтожить склад боеприпасов.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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https://ria.ru/20230209/spornoe-1850852809.html

https://ria.ru/20230210/ugledar-1851071774.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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россия

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сша

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Конашенков: уничтожено до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. 2023-02-10T14:47 true PT4M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, украина, россия, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, сша