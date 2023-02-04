https://ria.ru/20230204/dvurechnyy-1849741144.html

Российские военные выбили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области

Российские военные выбили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2023

Российские военные выбили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области

Российские военные вытеснили украинских солдат с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:43

2023-02-04T14:43

2023-02-04T15:41

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские военные вытеснили украинских солдат с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.Помимо этого, авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ возле населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" продолжила наступление на Краснолиманском направлении. В районе Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянски и Григоровки в ДНР удалось нанести удар по живой силе и технике 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке артиллерии смогла занять более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.Потери противника при наступлении составили:Кроме того, возле Краматорска и Угледара удалось ликвидировать два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также в районах Марково, Тихоновки и Новомихайловки в ДНР российские подразделения уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США.Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" успешно вступила в противостояние с солдатами ВСУ возле Пречистовки и Ильинки на территории ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения во время контрбатарейной борьбы смогли уничтожить украинскую боевую машину РСЗО БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новокаиры в Херсонской области. Кроме того, удалось ликвидировать склад боеприпасов возле Токаревки.Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230204/sklad-1849705265.html

https://ria.ru/20230203/prestupleniya-1849636993.html

https://ria.ru/20230203/ugledar-1849411797.html

https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849744904.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, владимир путин