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Российские военные выбили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/dvurechnyy-1849741144.html
Российские военные выбили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области
Российские военные выбили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2023
Российские военные выбили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области
Российские военные вытеснили украинских солдат с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:43
2023-02-04T15:41
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские военные вытеснили украинских солдат с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.Помимо этого, авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ возле населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" продолжила наступление на Краснолиманском направлении. В районе Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянски и Григоровки в ДНР удалось нанести удар по живой силе и технике 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке артиллерии смогла занять более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.Потери противника при наступлении составили:Кроме того, возле Краматорска и Угледара удалось ликвидировать два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также в районах Марково, Тихоновки и Новомихайловки в ДНР российские подразделения уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США.Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" успешно вступила в противостояние с солдатами ВСУ возле Пречистовки и Ильинки на территории ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения во время контрбатарейной борьбы смогли уничтожить украинскую боевую машину РСЗО БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новокаиры в Херсонской области. Кроме того, удалось ликвидировать склад боеприпасов возле Токаревки.Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230204/sklad-1849705265.html
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харьковская область
донецкая народная республика
россия
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харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин
14:43 04.02.2023 (обновлено: 15:41 04.02.2023)
 
Российские военные выбили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области

Минобороны: российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного Харьковской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС России
Танк Т-72 ВС России - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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Танк Т-72 ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские военные вытеснили украинских солдат с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.

"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", — говорится в сводке.

Помимо этого, авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ возле населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.
Потери противника составили:
  • более 30 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" продолжила наступление на Краснолиманском направлении. В районе Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянски и Григоровки в ДНР удалось нанести удар по живой силе и технике 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.
Потери противника составили:
  • более 100 военнослужащих;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град";
  • гаубица Д-30.
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Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке артиллерии смогла занять более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.
Потери противника при наступлении составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б";
  • самоходная гаубица "Акация";
  • боевая машина РСЗО БМ-21 "Град".
Кроме того, возле Краматорска и Угледара удалось ликвидировать два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также в районах Марково, Тихоновки и Новомихайловки в ДНР российские подразделения уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США.
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Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" успешно вступила в противостояние с солдатами ВСУ возле Пречистовки и Ильинки на территории ДНР.
Потери противника составили:
  • более 35 военнослужащих;
  • один танк;
  • два бронетранспортера;
  • две гаубицы "Мста-Б".
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Херсонское направление

Российские подразделения во время контрбатарейной борьбы смогли уничтожить украинскую боевую машину РСЗО БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новокаиры в Херсонской области. Кроме того, удалось ликвидировать склад боеприпасов возле Токаревки.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
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