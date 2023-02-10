https://ria.ru/20230210/azerbaydzhan-1851070912.html
"Аэрофлот" открывает новые рейсы в Азербайджан
"Аэрофлот" открывает новые рейсы в Азербайджан - РИА Новости, 10.02.2023
"Аэрофлот" открывает новые рейсы в Азербайджан
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 марта открывает рейсы из Москвы в азербайджанский город Гянджу, сообщает перевозчик. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:03
2023-02-10T12:03
2023-02-10T12:03
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 марта открывает рейсы из Москвы в азербайджанский город Гянджу, сообщает перевозчик. Регулярные полеты в крупнейший пункт Азербайджана будут выполняться из Москвы один раз в неделю по воскресеньям на самолетах Airbus A320. "Аэрофлот" отмечает, что Гянджа — популярное туристическое направление, крупнейший промышленный и образовательный центр Азербайджана. Гянджа станет вторым городом этой страны, в который будет летать "Аэрофлот". Авиакомпания выполняет собственные прямые регулярные рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи (оператор – авиакомпания "Россия").
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Азербайджан, Гянджа, Аэрофлот, Airbus A320
"Аэрофлот" открывает новые рейсы в Азербайджан
"Аэрофлот" с 5 марта открывает рейсы в Гянджу