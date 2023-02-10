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"Аэрофлот" открывает новые рейсы в Азербайджан - РИА Новости, 10.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230210/azerbaydzhan-1851070912.html
"Аэрофлот" открывает новые рейсы в Азербайджан
"Аэрофлот" открывает новые рейсы в Азербайджан - РИА Новости, 10.02.2023
"Аэрофлот" открывает новые рейсы в Азербайджан
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 марта открывает рейсы из Москвы в азербайджанский город Гянджу, сообщает перевозчик. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:03
2023-02-10T12:03
туризм
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аэрофлот
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 марта открывает рейсы из Москвы в азербайджанский город Гянджу, сообщает перевозчик. Регулярные полеты в крупнейший пункт Азербайджана будут выполняться из Москвы один раз в неделю по воскресеньям на самолетах Airbus A320. "Аэрофлот" отмечает, что Гянджа — популярное туристическое направление, крупнейший промышленный и образовательный центр Азербайджана. Гянджа станет вторым городом этой страны, в который будет летать "Аэрофлот". Авиакомпания выполняет собственные прямые регулярные рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи (оператор – авиакомпания "Россия").
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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новости - туризм, туристы, туризм, азербайджан, гянджа, аэрофлот, airbus a320
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Азербайджан, Гянджа, Аэрофлот, Airbus A320
12:03 10.02.2023
 
"Аэрофлот" открывает новые рейсы в Азербайджан

"Аэрофлот" с 5 марта открывает рейсы в Гянджу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 марта открывает рейсы из Москвы в азербайджанский город Гянджу, сообщает перевозчик.
Регулярные полеты в крупнейший пункт Азербайджана будут выполняться из Москвы один раз в неделю по воскресеньям на самолетах Airbus A320. "Аэрофлот" отмечает, что Гянджа — популярное туристическое направление, крупнейший промышленный и образовательный центр Азербайджана.
Гянджа станет вторым городом этой страны, в который будет летать "Аэрофлот". Авиакомпания выполняет собственные прямые регулярные рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи (оператор – авиакомпания "Россия").
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