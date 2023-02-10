https://ria.ru/20230210/aes-1851018659.html
В МИД заявили о готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС
В МИД заявили о готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС - РИА Новости, 10.02.2023
В МИД заявили о готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС
Россия готова к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате, заявил в интервью РИА новости директор третьего... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:03
2023-02-10T09:03
2023-02-10T09:28
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
казахстан
россия
александр стерник
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате, заявил в интервью РИА новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Наши партнеры заинтересованы в осваивании передовых технологий в этой сфере. Россия готова к сотрудничеству в любом комфортном для них формате, в том числе к многосторонней кооперации. Сейчас согласовываются параметры проекта, его финансовая модель", - сказал дипломат "Наряду с экономичностью и надежностью российского дизайна АЭС его привлекательной стороной являются мультипликативные эффекты: передача передовых технологий, формирование корпуса национальных компетентных кадров, новые рабочие места, развитие сопутствующей инфраструктуры экономического и социального характера", - добавил он. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета иностранных инвесторов 9 июня сообщил, что Казахстан определился с местом расположения АЭС и изучает технологии от потенциальных поставщиков. Министр энергетики Болат Акчулаков позже уточнил, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в Алма-Атинской области, а поставщик технологии для возведения станции не выбран. Решение по данному вопросу ожидается в конце этого–начале следующего года. В шорт-листе кандидатов – корейская KHNP, китайская CNNC, российский "Росатом" и французская EDF. В сентябре глава казахстанского государственного фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщал, что строительство первой в Казахстане АЭС планируется осуществить с участием пула зарубежных партнеров, чтобы использовать лучшие мировые технологии. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html
https://ria.ru/20230210/volatilnost-1851015706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), казахстан, россия, александр стерник
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Казахстан, Россия, Александр Стерник
09:03 10.02.2023 (обновлено: 09:28 10.02.2023)
В МИД заявили о готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС
Стерник: Россия готова сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС в любом формате
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате, заявил в интервью РИА новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Наши партнеры заинтересованы в осваивании передовых технологий в этой сфере. Россия готова к сотрудничеству в любом комфортном для них формате, в том числе к многосторонней кооперации. Сейчас согласовываются параметры проекта, его финансовая модель", - сказал дипломат
"Наряду с экономичностью и надежностью российского дизайна АЭС его привлекательной стороной являются мультипликативные эффекты: передача передовых технологий, формирование корпуса национальных компетентных кадров, новые рабочие места, развитие сопутствующей инфраструктуры экономического и социального характера", - добавил он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
на заседании совета иностранных инвесторов 9 июня сообщил, что Казахстан определился с местом расположения АЭС и изучает технологии от потенциальных поставщиков.
Министр энергетики Болат Акчулаков позже уточнил, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в Алма-Атинской области
, а поставщик технологии для возведения станции не выбран. Решение по данному вопросу ожидается в конце этого–начале следующего года. В шорт-листе кандидатов – корейская KHNP, китайская CNNC, российский "Росатом
" и французская EDF
.
В сентябре глава казахстанского государственного фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщал, что строительство первой в Казахстане АЭС планируется осуществить с участием пула зарубежных партнеров, чтобы использовать лучшие мировые технологии.