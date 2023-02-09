https://ria.ru/20230209/zaes-1850976802.html

Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.02.2023

Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной, очередная ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС не состоялась из-за ситуации в регионе и... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:00

2023-02-09T21:00

2023-02-09T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

москва

рафаэль гросси

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077928_0:57:3068:1783_1920x0_80_0_0_68d43465d6fa1cd5632026bb04e3b70d.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной, очередная ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС не состоялась из-за ситуации в регионе и "сильных взрывов", заявил генеральный директор международного агентства Рафаэль Гросси.Об этом он сказал на прошедших в четверг в Москве переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым."Приведу пример: сегодня должна была состояться очередная ротация нашего персонала. Одна группа должна была уехать со станции, а другая прийти ей на смену. Но, к сожалению, пришлось это отложить из-за той ситуации, которая превалирует в регионе, из-за сильных взрывов", - добавил Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230209/zaes-1850973816.html

москва

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, москва, рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, ситуация в днр и лнр, энергодар, россия, сергей шойгу