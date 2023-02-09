21:00 09.02.2023 (обновлено: 21:35 09.02.2023)
Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной, очередная ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС не состоялась из-за ситуации в регионе и "сильных взрывов", заявил генеральный директор международного агентства Рафаэль Гросси.
Об этом он сказал на прошедших в четверг в Москве переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"К сожалению, ситуация продолжает оставаться очень хрупкой и нестабильной", - сказал Гросси, слова которого приводит официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом".
"Приведу пример: сегодня должна была состояться очередная ротация нашего персонала. Одна группа должна была уехать со станции, а другая прийти ей на смену. Но, к сожалению, пришлось это отложить из-за той ситуации, которая превалирует в регионе, из-за сильных взрывов", - добавил Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.