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Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/zaes-1850976802.html
Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.02.2023
Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной, очередная ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС не состоялась из-за ситуации в регионе и... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:00
2023-02-09T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
москва
рафаэль гросси
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной, очередная ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС не состоялась из-за ситуации в регионе и "сильных взрывов", заявил генеральный директор международного агентства Рафаэль Гросси.Об этом он сказал на прошедших в четверг в Москве переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым."Приведу пример: сегодня должна была состояться очередная ротация нашего персонала. Одна группа должна была уехать со станции, а другая прийти ей на смену. Но, к сожалению, пришлось это отложить из-за той ситуации, которая превалирует в регионе, из-за сильных взрывов", - добавил Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, цены на нефть, москва, рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, ситуация в днр и лнр, энергодар, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Москва, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Энергодар, Россия, Сергей Шойгу
21:00 09.02.2023 (обновлено: 21:35 09.02.2023)
 
Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной, очередная ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС не состоялась из-за ситуации в регионе и "сильных взрывов", заявил генеральный директор международного агентства Рафаэль Гросси.
Об этом он сказал на прошедших в четверг в Москве переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"К сожалению, ситуация продолжает оставаться очень хрупкой и нестабильной", - сказал Гросси, слова которого приводит официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом".
"Приведу пример: сегодня должна была состояться очередная ротация нашего персонала. Одна группа должна была уехать со станции, а другая прийти ей на смену. Но, к сожалению, пришлось это отложить из-за той ситуации, которая превалирует в регионе, из-за сильных взрывов", - добавил Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 20:43Специальная военная операция на Украине
Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьМоскваРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНРЭнергодарРоссияСергей Шойгу
 
 
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