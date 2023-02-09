https://ria.ru/20230209/zaes-1850973816.html

Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС

Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023

Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации инициативы гендиректора... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T20:43

2023-02-09T20:43

2023-02-09T20:43

в мире

россия

энергодар

москва

алексей лихачев

рафаэль гросси

сергей шойгу

запорожская аэс

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении "Росатома" по итогам переговоров сторон, прошедших в четверг в Москве. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230209/zaes-1850756132.html

россия

энергодар

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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