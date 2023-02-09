Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС
"Росатом": Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ о зоне безопасности ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении "Росатома" по итогам переговоров сторон, прошедших в четверг в Москве.
"Рафаэль Гросси рассказал о продвижении его инициативы по созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. В этой связи Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации этой инициативы гендиректора МАГАТЭ", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.