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Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/zaes-1850973816.html
Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС
Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023
Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации инициативы гендиректора... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T20:43
2023-02-09T20:43
в мире
россия
энергодар
москва
алексей лихачев
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении "Росатома" по итогам переговоров сторон, прошедших в четверг в Москве. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, энергодар, москва, алексей лихачев, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, ситуация в днр и лнр
В мире, Россия, Энергодар, Москва, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Специальная военная операция на Украине
20:43 09.02.2023
 
Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС

"Росатом": Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ о зоне безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении "Росатома" по итогам переговоров сторон, прошедших в четверг в Москве.
"Рафаэль Гросси рассказал о продвижении его инициативы по созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. В этой связи Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации этой инициативы гендиректора МАГАТЭ", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 10:58
Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарМоскваАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиСергей ШойгуЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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