https://ria.ru/20230209/zaes-1850943988.html

Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС

Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023

Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах в Москве с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал о том, как РФ обеспечивает безопасность РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:15

2023-02-09T18:15

2023-02-09T19:28

специальная военная операция на украине

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

безопасность

алексей лихачев

рафаэль гросси

запорожская аэс

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах в Москве с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал о том, как РФ обеспечивает безопасность Запорожской АЭС, сообщила российская госкорпорация по итогам переговоров."В центре обсуждения были вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев проинформировал гендиректора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной в этой области, а также о мерах, направленных на обеспечение комфортных социально-бытовых условий жизни работников ЗАЭС и членов их семей", - говорится в сообщении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр