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Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/zaes-1850943988.html
Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС
Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023
Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах в Москве с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал о том, как РФ обеспечивает безопасность РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:15
2023-02-09T19:28
специальная военная операция на украине
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
безопасность
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожская аэс
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах в Москве с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал о том, как РФ обеспечивает безопасность Запорожской АЭС, сообщила российская госкорпорация по итогам переговоров."В центре обсуждения были вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев проинформировал гендиректора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной в этой области, а также о мерах, направленных на обеспечение комфортных социально-бытовых условий жизни работников ЗАЭС и членов их семей", - говорится в сообщении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Безопасность, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:15 09.02.2023 (обновлено: 19:28 09.02.2023)
 
Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС

Лихачев проинформировал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах в Москве с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал о том, как РФ обеспечивает безопасность Запорожской АЭС, сообщила российская госкорпорация по итогам переговоров.
"В центре обсуждения были вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев проинформировал гендиректора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной в этой области, а также о мерах, направленных на обеспечение комфортных социально-бытовых условий жизни работников ЗАЭС и членов их семей", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 19:37
В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭБезопасностьАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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