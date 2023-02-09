18:15 09.02.2023 (обновлено: 19:28 09.02.2023)
Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС
Лихачев проинформировал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах в Москве с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал о том, как РФ обеспечивает безопасность Запорожской АЭС, сообщила российская госкорпорация по итогам переговоров.
"В центре обсуждения были вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев проинформировал гендиректора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной в этой области, а также о мерах, направленных на обеспечение комфортных социально-бытовых условий жизни работников ЗАЭС и членов их семей", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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