https://ria.ru/20230209/zaes-1850756132.html
Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС
Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023
Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС, РФ на консультациях с ним в Москве намерена определиться, насколько они РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:58
2023-02-09T10:58
2023-02-09T11:23
россия
москва
рафаэль гросси
магатэ
запорожская область
запорожская аэс
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вена
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС, РФ на консультациях с ним в Москве намерена определиться, насколько они отвечают интересам дела, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."У генерального директора есть некие новые идеи, их нужно прояснить, их нужно обсудить и определиться, в какой мере они отвечают интересам дела. Я считаю, что будет профессиональный разговор с участием всех заинтересованных российских ведомств", — сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230209/angliya-1850769375.html
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россия, москва, рафаэль гросси, магатэ, запорожская область, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат), вена
Россия, Москва, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов (дипломат), Вена
10:58 09.02.2023 (обновлено: 11:23 09.02.2023)
Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС
Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС, Россия оценит их