https://ria.ru/20230209/zaes-1850756132.html

Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС

Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023

Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС, РФ на консультациях с ним в Москве намерена определиться, насколько они РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:58

2023-02-09T10:58

2023-02-09T11:23

россия

москва

рафаэль гросси

магатэ

запорожская область

запорожская аэс

михаил ульянов (дипломат)

вена

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС, РФ на консультациях с ним в Москве намерена определиться, насколько они отвечают интересам дела, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."У генерального директора есть некие новые идеи, их нужно прояснить, их нужно обсудить и определиться, в какой мере они отвечают интересам дела. Я считаю, что будет профессиональный разговор с участием всех заинтересованных российских ведомств", — сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230209/angliya-1850769375.html

https://ria.ru/20230206/zaes-1850127021.html

россия

москва

запорожская область

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