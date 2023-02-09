https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

Штаты добились для себя статуса страны-террориста

Штаты добились для себя статуса страны-террориста - РИА Новости, 09.02.2023

Штаты добились для себя статуса страны-террориста

Вчера в мировом информационном поле взорвалась бомба такой мощности, что этот взрыв не смогли бы спрятать сотни метров океанских волн или аналогичная толща... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:00

2023-02-09T08:00

2023-02-09T15:09

авторы

сша

германия

энтони блинкен

виктория нуланд

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

государственный департамент сша

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Вчера в мировом информационном поле взорвалась бомба такой мощности, что этот взрыв не смогли бы спрятать сотни метров океанских волн или аналогичная толща гранита. Без всякого преувеличения выдающийся и предельно заслуженный американский журналист Сеймур Херш на полях собственного сайта опубликовал расследование, тянущее на главный геополитический скандал XXI века.Херш со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американских спецслужб в мельчайших деталях прописывает подготовку и проведение теракта на российско-европейском магистральном газопроводе "Северный поток — 2". В представленном докладе интересно решительно все.Например, что подрыв газопровода Госдеп США вместе с военными из Пентагона и агентами ЦРУ начал планировать еще в 2021 году, то есть задолго до начала СВО. Эта временная черта, однако, вовсе не случайна. В 2021-ом завершилось строительство линейной части "потока" и начались пусконаладочные работы, то есть начало физической прокачки газа стало вопросом очень недалекого времени. Попутно в Вашингтоне осознали, что Германия и пул европейских стран молча саботируют требования разрыва отношений с Москвой и намерены увеличить закупки российского газа — основы европейского экономического благосостояния.От правительства операцию курировал госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель — небезызвестная еще с киевского Майдана Виктория Нуланд. Практическая разработка была возложена на шефа ЦРУ Билла Бернса.Первоначально, как пишет Херш, план носил сугубо военный характер. Представители ВВС предлагали нанести бомбовый удар глубинными боеприпасами, флотское командование хотело подорвать газопровод при помощи торпеды, выпущенной с подлодки. От обоих вариантов в итоге отказались, так как нахождение ударного самолета над магистралью легко фиксируется российскими средствами наблюдения, равно как и шум торпеды пеленгуется эхолокаторами. То есть совместить эти события и взрыв в едином моменте времени проще простого.Поэтому было принято решение взрывать газовую нитку миной с дистанционным подрывом, для чего привлекли команду боевых пловцов, которые и установили заряд во время плановых учений НАТО BALTOPS 22. Чтобы еще больше обезопасить себя и отвести подозрения, операцию непосредственного подрыва поручили норвежской стороне. Как известно, все боевые корабли и самолеты покинули зону учений, лишь через несколько суток в темной глубине вод Балтики прогремели три взрыва. Маскировка была соблюдена.Крайне примечательны сразу два момента, описанные в расследовании.Во-первых, о самой операции прекрасно знал лично президент США. Правда, регулярно здоровающийся с призраками Джо Байден не удержался и разболтал совершенно секретную информацию. Седьмого февраля, то есть ровно за две недели до начала специальной военной операции, Байден открытым текстом заявил, что, если российская армия пересечет границу Украины, "Северный поток — 2" будет уничтожен. Еще раньше, 28 января, проговорилась Виктория Нуланд. Она заявила, что газопровод никогда не будет запущен и лучше бы русские поставляли по нему не газ, а водку.Во-вторых, о планируемом взрыве по тайным каналам известили лидеров самых заинтересованных стран, в частности немецкого канцлера Олафа Шольца. Причем преподносилось это как величайшее благо. "Северный поток — 2" был взорван 22 сентября, а уже 3 октября госсекретарь Блинкен произнес дословно следующее: "Наконец-то Европа сможет избавиться от своей полной зависимости от дешевого российского газа, который Путин использует как имперское оружие".Собственно, все описанное выше было секретом Полишинеля и упиралось лишь в официальное признание по результатам расследования, которое, впрочем, ползло с черепашьей скоростью и показательно саботировалось. А буквально пару дней назад Дания официально отказалась знакомить российскую сторону с его результатами, и, если бы не информационная бомба Сеймура Херша, все бы так и осталось на уровне очевидного, но юридически неоформленного подтверждения.Предельно ясно, что сейчас на Западе будет развернута титаническая кампания по дискредитации автора статьи, призванная максимально заретушировать сам факт и отвлечь внимание на сонм незначительных, а то и вовсе не имеющих никакого отношения к делу деталей.Правда, тут есть определенная сложность.Сеймур Херш не просто журналист — это самый настоящий идол и столп западной журналистики. Его работы изучают в университетах как образец свободной и независимой журналистики, его работы издаются громадными тиражами. Именно Херш в 1970 году вытащил на суд общественности чудовищное преступление во вьетнамской деревне Сонгми. Годом ранее американские солдаты там пытали, насиловали, а затем расстреляли 504 мирных жителей, 210 из которых были детьми. Последовавшее расследование показало, что в деревне не было военных или оружия и все произошедшее — просто акт звериной беспричинной жестокости. За свою работу Херш получил Пулитцеровскую премию, а всех военных преступников оправдали. Единственное наказание в виде трех лет домашнего ареста понес лейтенант Уильям Келли, который затем был помилован правительством.Отмахнуться от материалов Херша не получится еще и потому, что, помимо главной премии в сфере журналистики, он был четырежды награжден премией Джорджа Полка (вручается лучшим журналистам университетом Лонг-Айленда), премией Летельера — Моффита в области прав человека, а также премией Сэма Адамса. Последнюю вручают только сотрудникам спецслужб, занявшим позицию добросовестности и этики, —например, ее же в свое время получил Эдвард Сноуден. Так что Сеймур Херш не просто журналист, а человек, чье взаимодействие со спецслужбами отрицать невозможно, что еще больше добавляет веса и огня к его разоблачению.Очень хочется пожелать этому отчаянному человеку невероятной честности выстоять в грядущем шторме. Потому что по американской традиции все подобные люди скоропостижно умирают или садятся в тюрьму, так как внезапно выясняется, что сорок лет назад они изнасиловали горничную.

https://ria.ru/20230208/potok-1850656287.html

https://ria.ru/20230208/diversiya-1850636437.html

https://ria.ru/20230202/terakty-1849176088.html

https://ria.ru/20230208/khersh-1850626868.html

https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850631108.html

сша

германия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, сша, германия, энтони блинкен, виктория нуланд, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире