https://ria.ru/20220127/nuland-1769883573.html

Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ

Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ - РИА Новости, 27.01.2022

Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по "Северному потоку — 2" из России на Запад потечет водка вместо природного газа. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T23:29

2022-01-27T23:29

2022-01-27T23:29

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мид германии

виктория нуланд

северный поток — 2

россия

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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по "Северному потоку — 2" из России на Запад потечет водка вместо природного газа."Водка – это было бы неплохо", - улыбнулась она в ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что "Северный поток — 2" готов к прокачке чего угодно – "газа, оливкового масла или водки".С мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд, однако, не согласилась. "Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", - сказала она.США ставят в себе заслугу, что уговорили власти Германии и Евросоюза отложить сертификацию "Северного потока — 2", чтобы иметь возможность использовать его как рычаг давления на Россию в кризисе вокруг Украины.Нуланд напоследок процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных оппонентов проекта, который назвал "Северный поток — 2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220127/berbok-1769854044.html

https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html

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экономика, киев, сша, евросоюз, мид германии, виктория нуланд, северный поток — 2, россия