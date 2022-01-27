Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
Замгоссекретаря Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по "Северному потоку — 2" из России на Запад потечет водка вместо природного газа.
"Водка – это было бы неплохо", - улыбнулась она в ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что "Северный поток — 2" готов к прокачке чего угодно – "газа, оливкового масла или водки".
С мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд, однако, не согласилась. "Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", - сказала она.
Нуланд напоследок процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных оппонентов проекта, который назвал "Северный поток — 2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".
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Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.