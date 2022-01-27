Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/nuland-1769883573.html
Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ - РИА Новости, 27.01.2022
Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по "Северному потоку — 2" из России на Запад потечет водка вместо природного газа. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T23:29
2022-01-27T23:29
экономика
киев
сша
евросоюз
мид германии
виктория нуланд
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603753552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc7d662647571beff3dae801d5120f3e.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по "Северному потоку — 2" из России на Запад потечет водка вместо природного газа."Водка – это было бы неплохо", - улыбнулась она в ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что "Северный поток — 2" готов к прокачке чего угодно – "газа, оливкового масла или водки".С мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд, однако, не согласилась. "Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", - сказала она.США ставят в себе заслугу, что уговорили власти Германии и Евросоюза отложить сертификацию "Северного потока — 2", чтобы иметь возможность использовать его как рычаг давления на Россию в кризисе вокруг Украины.Нуланд напоследок процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных оппонентов проекта, который назвал "Северный поток — 2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220127/berbok-1769854044.html
https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603753552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0f9a71ae2c003d8cebb409a394d644c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, киев, сша, евросоюз, мид германии, виктория нуланд, северный поток — 2, россия
23:29 27.01.2022
 
Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ

Замгоссекретаря Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по "Северному потоку — 2" из России на Запад потечет водка вместо природного газа.
"Водка – это было бы неплохо", - улыбнулась она в ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что "Северный поток — 2" готов к прокачке чего угодно – "газа, оливкового масла или водки".
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
18:54
Немцев возмутили угрозы главы МИД ФРГ в адрес "Северного потока — 2"
С мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд, однако, не согласилась. "Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", - сказала она.
США ставят в себе заслугу, что уговорили власти Германии и Евросоюза отложить сертификацию "Северного потока — 2", чтобы иметь возможность использовать его как рычаг давления на Россию в кризисе вокруг Украины.
Нуланд напоследок процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных оппонентов проекта, который назвал "Северный поток — 2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 18:03
Польша признала победу "Газпрома" с "Северным потоком — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
ЭкономикаКиевСШАЕвросоюзМИД ГерманииВиктория НуландСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
Лента новостейМолния
В США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников