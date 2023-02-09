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Под Волгоградом обнаружили разлив нефти на двух тысячах квадратных метров - РИА Новости, 09.02.2023
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Под Волгоградом обнаружили разлив нефти на двух тысячах квадратных метров
Под Волгоградом обнаружили разлив нефти на двух тысячах квадратных метров - РИА Новости, 09.02.2023
Под Волгоградом обнаружили разлив нефти на двух тысячах квадратных метров
Отходы нефтепродуктов и стройматериалов обнаружили рядом с железнодорожной станцией Котлубань в Волгоградской области, площадь загрязнения почвы превысила 2... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:34
2023-02-09T13:38
волгоградская область
происшествия
волгоград
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экология
россия
нефть
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ВОЛГОГРАД, 9 фев – РИА Новости. Отходы нефтепродуктов и стройматериалов обнаружили рядом с железнодорожной станцией Котлубань в Волгоградской области, площадь загрязнения почвы превысила 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. По данным ведомства, специалисты Росприроднадзора и транспортной прокуратуры провели проверку земельного участка у станции Котлубань. "Выявлен факт загрязнения почвы отходами битума нефтяного и отходами от сноса и разборки зданий. Специалистами экспертной организации ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" – ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор проб почвы и отходов, установлена площадь загрязненной территории, которая составила 2100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что вред, нанесенный почве, превысил 7 миллионов рублей. Ведомство направило материалы проверки в прокуратуру для установления виновных в загрязнении.
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волгоградская область, происшествия, волгоград, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, россия, нефть
Волгоградская область, Происшествия, Волгоград, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Экология, Россия, Нефть
13:34 09.02.2023 (обновлено: 13:38 09.02.2023)
 
Под Волгоградом обнаружили разлив нефти на двух тысячах квадратных метров

В Волгоградской области обнаружили разлив нефтепродуктов на двух тысячах квадратных метров

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкРазлив нефти
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Разлив нефти . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 фев – РИА Новости. Отходы нефтепродуктов и стройматериалов обнаружили рядом с железнодорожной станцией Котлубань в Волгоградской области, площадь загрязнения почвы превысила 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
По данным ведомства, специалисты Росприроднадзора и транспортной прокуратуры провели проверку земельного участка у станции Котлубань.
"Выявлен факт загрязнения почвы отходами битума нефтяного и отходами от сноса и разборки зданий. Специалистами экспертной организации ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" – ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор проб почвы и отходов, установлена площадь загрязненной территории, которая составила 2100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вред, нанесенный почве, превысил 7 миллионов рублей. Ведомство направило материалы проверки в прокуратуру для установления виновных в загрязнении.
Нефтеналивной танкерДжейхун, построенный на заводе Красное Сормово - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 12:16
Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге
 
Волгоградская областьПроисшествияВолгоградФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЭкологияРоссияНефть
 
 
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