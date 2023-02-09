https://ria.ru/20230209/razliv-1850834461.html

Под Волгоградом обнаружили разлив нефти на двух тысячах квадратных метров

Под Волгоградом обнаружили разлив нефти на двух тысячах квадратных метров - РИА Новости, 09.02.2023

Под Волгоградом обнаружили разлив нефти на двух тысячах квадратных метров

Отходы нефтепродуктов и стройматериалов обнаружили рядом с железнодорожной станцией Котлубань в Волгоградской области, площадь загрязнения почвы превысила 2... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:34

2023-02-09T13:34

2023-02-09T13:38

волгоградская область

происшествия

волгоград

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

россия

нефть

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ВОЛГОГРАД, 9 фев – РИА Новости. Отходы нефтепродуктов и стройматериалов обнаружили рядом с железнодорожной станцией Котлубань в Волгоградской области, площадь загрязнения почвы превысила 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. По данным ведомства, специалисты Росприроднадзора и транспортной прокуратуры провели проверку земельного участка у станции Котлубань. "Выявлен факт загрязнения почвы отходами битума нефтяного и отходами от сноса и разборки зданий. Специалистами экспертной организации ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" – ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор проб почвы и отходов, установлена площадь загрязненной территории, которая составила 2100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что вред, нанесенный почве, превысил 7 миллионов рублей. Ведомство направило материалы проверки в прокуратуру для установления виновных в загрязнении.

https://ria.ru/20230208/razliv-1850515786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

волгоградская область, происшествия, волгоград, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, россия, нефть