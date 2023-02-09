https://ria.ru/20230209/khanna-1850952824.html
Ханна и Пашу стали родителями во второй раз
Ханна и Пашу стали родителями во второй раз - РИА Новости, 09.02.2023
Ханна и Пашу стали родителями во второй раз
У певицы Ханны (Анна Иванова) и ее супруга генерального директора лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) родился второй ребенок. Молодые родители поделились... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:01
2023-02-09T19:01
2023-02-09T19:01
шоубиз
павел курьянов ("пашу")
семья
дети
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У певицы Ханны (Анна Иванова) и ее супруга генерального директора лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) родился второй ребенок. Молодые родители поделились снимком с малышом. Коллеги и поклонники пары поздравили знаменитостей с пополнением в семье. Однако супруги не рассекретили пол и имя своего ребенка. Тем не менее пользователи Сети предположили, что у них родился мальчик. Ханна и Пашу поженились в 2015 году. В 2018-м у пары родилась дочь Адриана. Ранее Ольга Орлова родила дочь. Она назвала ее Анной.
https://ria.ru/20230125/khilton-1847266949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел курьянов ("пашу"), семья, дети
Шоубиз, Павел Курьянов ("Пашу"), Семья, Дети
Ханна и Пашу стали родителями во второй раз
Певица Ханна и продюсер Пашу стали родителями во второй раз
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У певицы Ханны (Анна Иванова) и ее супруга генерального директора лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) родился второй ребенок. Молодые родители поделились снимком с малышом.
"Это просто космос!" – прокомментировала фотографию артистка в своей соцсети.
Коллеги и поклонники пары поздравили знаменитостей с пополнением в семье.
"Это самое большое счастье на Земле. Поздравляю!", "Крепкого здоровья малышу!", "Поздравляю вашу семью!", "Счастья и крепкого здоровья вашей семье!", – отреагировали подписчики.
Однако супруги не рассекретили пол и имя своего ребенка. Тем не менее пользователи Сети предположили, что у них родился мальчик.
Ханна и Пашу поженились в 2015 году. В 2018-м у пары родилась дочь Адриана.
Ранее Ольга Орлова родила
дочь. Она назвала ее Анной.