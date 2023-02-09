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Ханна и Пашу стали родителями во второй раз - РИА Новости, 09.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230209/khanna-1850952824.html
Ханна и Пашу стали родителями во второй раз
Ханна и Пашу стали родителями во второй раз - РИА Новости, 09.02.2023
Ханна и Пашу стали родителями во второй раз
У певицы Ханны (Анна Иванова) и ее супруга генерального директора лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) родился второй ребенок. Молодые родители поделились... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:01
2023-02-09T19:01
шоубиз
павел курьянов ("пашу")
семья
дети
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У певицы Ханны (Анна Иванова) и ее супруга генерального директора лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) родился второй ребенок. Молодые родители поделились снимком с малышом. Коллеги и поклонники пары поздравили знаменитостей с пополнением в семье. Однако супруги не рассекретили пол и имя своего ребенка. Тем не менее пользователи Сети предположили, что у них родился мальчик. Ханна и Пашу поженились в 2015 году. В 2018-м у пары родилась дочь Адриана. Ранее Ольга Орлова родила дочь. Она назвала ее Анной.
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Александра Липатова
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павел курьянов ("пашу"), семья, дети
Шоубиз, Павел Курьянов ("Пашу"), Семья, Дети
19:01 09.02.2023
 
Ханна и Пашу стали родителями во второй раз

Певица Ханна и продюсер Пашу стали родителями во второй раз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкPre-party премии "Жара Music Awards 2021"
Pre-party премии Жара Music Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У певицы Ханны (Анна Иванова) и ее супруга генерального директора лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) родился второй ребенок. Молодые родители поделились снимком с малышом.
© Фото : Ханна Ханна и Пашу стали родителями
Ханна и Пашу стали родителями - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Ханна
Ханна и Пашу стали родителями
"Это просто космос!" – прокомментировала фотографию артистка в своей соцсети.
Коллеги и поклонники пары поздравили знаменитостей с пополнением в семье.
"Это самое большое счастье на Земле. Поздравляю!", "Крепкого здоровья малышу!", "Поздравляю вашу семью!", "Счастья и крепкого здоровья вашей семье!", – отреагировали подписчики.
Однако супруги не рассекретили пол и имя своего ребенка. Тем не менее пользователи Сети предположили, что у них родился мальчик.
Ханна и Пашу поженились в 2015 году. В 2018-м у пары родилась дочь Адриана.
Ранее Ольга Орлова родила дочь. Она назвала ее Анной.
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ШоубизПавел Курьянов ("Пашу")СемьяДети
 
 
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