https://ria.ru/20230209/khanna-1850952824.html

Ханна и Пашу стали родителями во второй раз

Ханна и Пашу стали родителями во второй раз - РИА Новости, 09.02.2023

Ханна и Пашу стали родителями во второй раз

У певицы Ханны (Анна Иванова) и ее супруга генерального директора лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) родился второй ребенок. Молодые родители поделились... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:01

2023-02-09T19:01

2023-02-09T19:01

шоубиз

павел курьянов ("пашу")

семья

дети

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У певицы Ханны (Анна Иванова) и ее супруга генерального директора лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) родился второй ребенок. Молодые родители поделились снимком с малышом. Коллеги и поклонники пары поздравили знаменитостей с пополнением в семье. Однако супруги не рассекретили пол и имя своего ребенка. Тем не менее пользователи Сети предположили, что у них родился мальчик. Ханна и Пашу поженились в 2015 году. В 2018-м у пары родилась дочь Адриана. Ранее Ольга Орлова родила дочь. Она назвала ее Анной.

https://ria.ru/20230125/khilton-1847266949.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

павел курьянов ("пашу"), семья, дети