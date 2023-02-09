https://ria.ru/20230209/iran-1850720942.html

Посол России: переговоры по свободной торговле с Ираном почти завершены

Посол России: переговоры по свободной торговле с Ираном почти завершены - РИА Новости, 09.02.2023

Посол России: переговоры по свободной торговле с Ираном почти завершены

Переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС и Ирана находятся на завершающей стадии, большая часть вопросов согласована, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:02

2023-02-09T09:02

2023-02-09T09:03

россия

иран

тегеран (город)

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС и Ирана находятся на завершающей стадии, большая часть вопросов согласована, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. Он напомнил, в ходе визита 18-19 января в Тегеран министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева ЕАЭС и Иран согласовали большую часть вопросов для завершения переговоров по соглашению о ЗСТ. "Остаётся нерешенным вопрос взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции, который сейчас в стадии обсуждения между сторонами", - сказал посол, подчеркнув, что переговоры по соглашению о свободной торговле находятся на завершающей стадии. Он отметил, что после окончания переговорного процесса соглашение подлежит одобрению правительствами стран ЕАЭС и Высшим Евразийским экономическим советом. "Несмотря на то, что это достаточно трудоемкие процедуры, с учетом важности сотрудничества с Ираном, можно рассчитывать, что стороны будут заинтересованы в их проведении в максимально сжатые сроки", - добавил Дедов. Дипломат также отметил, что благодаря действию временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, Тегеран существенно увеличил поставки своей сельхозпродукции в страны объединения. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану. Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>

https://ria.ru/20230209/iran-1850719733.html

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россия

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, тегеран (город), евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия