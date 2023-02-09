https://ria.ru/20230209/iran-1850720942.html
Посол России: переговоры по свободной торговле с Ираном почти завершены
Посол России: переговоры по свободной торговле с Ираном почти завершены - РИА Новости, 09.02.2023
Посол России: переговоры по свободной торговле с Ираном почти завершены
Переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС и Ирана находятся на завершающей стадии, большая часть вопросов согласована, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:02
2023-02-09T09:02
2023-02-09T09:03
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евразийский экономический союз
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС и Ирана находятся на завершающей стадии, большая часть вопросов согласована, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. Он напомнил, в ходе визита 18-19 января в Тегеран министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева ЕАЭС и Иран согласовали большую часть вопросов для завершения переговоров по соглашению о ЗСТ. "Остаётся нерешенным вопрос взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции, который сейчас в стадии обсуждения между сторонами", - сказал посол, подчеркнув, что переговоры по соглашению о свободной торговле находятся на завершающей стадии. Он отметил, что после окончания переговорного процесса соглашение подлежит одобрению правительствами стран ЕАЭС и Высшим Евразийским экономическим советом. "Несмотря на то, что это достаточно трудоемкие процедуры, с учетом важности сотрудничества с Ираном, можно рассчитывать, что стороны будут заинтересованы в их проведении в максимально сжатые сроки", - добавил Дедов. Дипломат также отметил, что благодаря действию временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, Тегеран существенно увеличил поставки своей сельхозпродукции в страны объединения. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану. Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, тегеран (город), евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Россия, Иран, Тегеран (город), Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
09:02 09.02.2023 (обновлено: 09:03 09.02.2023)
Посол России: переговоры по свободной торговле с Ираном почти завершены
Посол в Тегеране: Переговоры по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Ираном почти завершены
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС и Ирана находятся на завершающей стадии, большая часть вопросов согласована, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
Он напомнил, в ходе визита 18-19 января в Тегеран
министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева
ЕАЭС и Иран согласовали большую часть вопросов для завершения переговоров по соглашению о ЗСТ.
"Остаётся нерешенным вопрос взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции, который сейчас в стадии обсуждения между сторонами", - сказал посол, подчеркнув, что переговоры по соглашению о свободной торговле находятся на завершающей стадии.
Он отметил, что после окончания переговорного процесса соглашение подлежит одобрению правительствами стран ЕАЭС и Высшим Евразийским экономическим советом.
"Несмотря на то, что это достаточно трудоемкие процедуры, с учетом важности сотрудничества с Ираном, можно рассчитывать, что стороны будут заинтересованы в их проведении в максимально сжатые сроки", - добавил Дедов.
Дипломат также отметил, что благодаря действию временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, Тегеран существенно увеличил поставки своей сельхозпродукции в страны объединения.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения
, Белоруссия
, Казахстан
и Киргизия
. Молдавия
с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе
и Узбекистану
.