https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850205679.html

День рождения гражданской авиации в России

День рождения гражданской авиации в России - РИА Новости, 09.02.2023

День рождения гражданской авиации в России

Официальной датой рождения гражданской авиации страны считается 9 февраля 1923 года, когда Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление "О возложении... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T02:07

2023-02-09T02:07

2023-02-09T02:07

справки

россия

авиация

ссср

андрей туполев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24730/16/247301698_0:22:1983:1137_1920x0_80_0_0_ea7c94f16aa72a7af29af725a23ccbb0.jpg

Официальной датой рождения гражданской авиации страны считается 9 февраля 1923 года, когда Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации". Указом президента Российской Федерации от 9 февраля 2013 года в стране 9 февраля отмечается профессиональный праздник – День работника гражданской авиации. Пассажирские воздушные перевозки зародились в России еще в 1910 году. В 1920-е годы, после окончания Первой мировой войны (1914-1918), в европейских странах, в том числе и России, авиация все больше стала использоваться в мирных целях – для перевозок пассажиров, почты и грузов. Особое внимание уделялось связям с зарубежными странами. Гражданские полеты за границу выполнялись в основном на переоборудованных военных самолетах. В России 17 января 1921 года вышел декрет "О воздушных передвижениях", которым устанавливались правила полетов для советских и иностранных воздушных судов над территорией страны и ее территориальными водами. На основании этого документа в ноябре того же года было образовано смешанное Русско-германское общество воздушных сообщений ("Дерулюфт", Deruluft). Регулярные рейсы по первой международной почтово-пассажирской линии Москва – Кенигсберг (в то время территория Германии, ныне – Калининград, Россия) открылись 1 мая 1922 года (в 1926 году линия была продлена до Берлина). Начавшаяся практическая работа гражданской авиации в народном хозяйстве потребовала совершенствования форм ее управления. В декабре 1922 года в составе Главного управления Рабоче-Крестьянского Красного Военно-воздушного Флота (Главвоздухфлот) была создана Инспекция Гражданского воздушного флота, призванная разрабатывать мероприятия по развитию гражданской авиации и осуществлять контроль за ее деятельностью. Она стала исполнительным и техническим органом Совета по гражданской авиации, образованным на основании постановления Совета Труда и Обороны РСФСР от 9 февраля 1923 года.Гражданская авиация в СССР начала свое развитие с создание 17 марта 1923 года Российского общества Добровольного воздушного флота – "Добролет", от которого ведет свою родословную крупнейшая российская авиакомпания – ПАО "Аэрофлот", в советские годы бывшая единственным гражданским авиаперевозчиком страны. В 1930 году вместо "Добролета" и Главной инспекции Гражданского воздушного флота СССР, созданной в конце 1929 года, было образовано Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны, которое в 1932 году преобразовали в Главное управление Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) при Совете Народных Комиссаров СССР, а гражданскому воздушному флоту СССР присвоили сокращенное наименование "Аэрофлот". Процесс построения сети внутренних воздушных линий в стране начался в 1920-е годы. 15 июля 1923 года открылась первая регулярная внутренняя линия Москва – Нижний Новгород. Полеты из Москвы совершались с Центрального аэродрома, расположенного на Ходынском поле. На нем 6 ноября 1931 года открыли первый в стране пассажирский аэровокзал. Позже регулярные рейсы перевели в новые аэропорты, а аэродром стали использовать в основном для испытания новых самолетов (закрыт в 2003 году). Освоение советскими авиаторами воздушных путей проходило в сложных условиях; фактически не было средств навигации и связи, метеорологического обеспечения полетов. Однако несмотря на эти трудности, значение авиации как транспортного средства из года в год возрастало. В 1930-е годы получили развитие воздушные сообщения в центральных районах страны, в Казахстане (авиалинии соединили Алма-Ату с Кустанаем (ныне Костанай), Акмолинском (ныне Астана), Карагандой и др.), на европейском Севере (линия Архангельск – Сыктывкар и др.), в Сибири и на Дальнем Востоке. К 1940 году имелась большая сеть местных линий во всех районах СССР, насчитывалось 150 крупных аэропортов. Пилотами гражданской авиации решались также задачи по обслуживанию научно-исследовательской экспедиции в северных широтах, ледовой разведке и проводке судов. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) летчики гражданской авиации выполняли полеты к линии фронта и в тыл врага, обеспечивали действия партизан, доставку десантов, вооружения, боеприпасов, продовольствия, оказывали интернациональную помощь участникам Сопротивления Болгарии, Польши, Чехословакии (ныне две страны Чехия и Словакия), Югославии (прекратило существовать в 2003 году). После окончания войны были восстановлены разрушенные объекты гражданской авиации, а также развивались сети воздушных сообщений. Гражданская авиация СССР оснащалась новой авиационной техникой, началось широкое внедрение в эксплуатацию вертолетов. В 1956 году на авиалинии вышел первый в мире пассажирский реактивный самолет Ту-104 конструкции Андрея Туполева, в 1957 году совершил полет турбовинтовой лайнер Ил-18, созданный под руководством Сергея Илюшина. К концу 1980-х годов "Аэрофлот" перевозил ежегодно более 120 миллионов пассажиров, около трех миллионов тонн грузов, свыше 400 тысяч тонн почты. На долю воздушного транспорта страны приходилось до 20% общего пассажиропотока, а на дальних магистралях (четыре тысячи километров и более) – свыше 80%. В 1991 году, после распада Советского Союза, в бывших союзных республиках и регионах России были созданы собственные авиакомпании. Компания "Аэрофлот" стала правопреемником наименования и торговой марки международного перевозчика бывшего СССР. В июне 1991 года было образовано Производственно-коммерческое объединение "Аэрофлот – советские авиалинии". В 1992 году создано АО "Аэрофлот – российские международные авиалинии" (с 2000 года – "Аэрофлот – российские авиалинии"). "Аэрофлот" является одной из нескольких авиакомпаний и производственных объединений гражданской авиации России, которая обеспечивает перевозки пассажиров, почты и грузов; используется для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, для аэрофотосъемки местности, разведки полезных ископаемых, охраны лесных массивов (в том числе тушения пожаров), в медико-санитарных целях и др.Воздушный транспорт страны располагает парком самолетов и вертолетов, сетью воздушных линий, аэропортов, аэродромов с системой технических сооружений, радио- и метеостанциями, заводами и ремонтно-техническими базами, научно-исследовательскими и учебными учреждениями. Гражданская авиация является важной составляющей транспортной системы России, играет важнейшую роль в жизни страны, способствует росту ее экономики и укреплению межрегиональных связей. Сокращает огромные расстояния между городами, странами, континентами и людьми. Сегодня авиатранспортный комплекс продолжает развиваться – наращиваются темпы строительства и реконструкции аэропортов, повсеместно внедряются передовые, инновационные технологии, расширяется линейка предоставляемых услуг. Все это происходит благодаря опыту и высокой компетентности тружеников отрасли. Работники гражданской авиации до 1979 года отмечали свой профессиональный праздник в, третье воскресенье августа, в День Воздушного Флота страны. В 1979 году указом Президиума Верховного Совета СССР Днем Аэрофлота было назначено второе воскресенье февраля, но в 1988 году его соединили с Днем Воздушного Флота СССР, и работники гражданской авиации стали снова отмечать праздник в третье воскресенье августа. Впоследствии, постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 сентября 1992 года был установлен праздник День Воздушного флота России, отмечаемый в третье воскресенье августа. Вместе с тем, второе воскресение февраля продолжало ассоциироваться всеми авиаторами как день рождения отечественной гражданской авиации.Поэтому в 2013 году указом президента РФ был установлен День работника гражданской авиации, отмечаемый 9 февраля.

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, авиация, ссср, андрей туполев