https://ria.ru/20220209/aviatsiya-1771825091.html

Путин отметил четкую и профессиональную работу гражданской авиации

Путин отметил четкую и профессиональную работу гражданской авиации - РИА Новости, 09.02.2022

Путин отметил четкую и профессиональную работу гражданской авиации

Президент России Владимир Путин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив их работу в разгар пандемии коронавируса. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:56

2022-02-09T10:56

2022-02-09T10:56

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив их работу в разгар пандемии коронавируса."С глубоким удовлетворением отмечу четкую, профессиональную работу, которую вы провели в разгар пандемии, оперативно возвратив на Родину большое количество наших граждан из закрывающихся на карантин стран", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля."Отрадно, что сегодня, как и все прошедшие годы, в отрасли трудятся высококлассные специалисты, хорошо знающие и любящее свое дело. Во многом благодаря вашей компетентности, опыту, энергии наращиваются темпы строительства и реконструкции аэропортов, повсеместно внедряются передовые, инновационные технологии, расширяется линейка предоставляемых услуг", - отметил президент.Воздушному сообщению принадлежит особая роль в развитии экономики, инфраструктуры, социальной сферы России, в укреплении межрегиональных и международных связей, отмечается в телеграмме. Ежедневно авиакомпании доставляют в города и поселки России десятки тысяч пассажиров и тонны грузов, обеспечивая стабильную работу предприятий и учреждений, мобильность и достойное качество жизни людей."Убежден, что вы и впредь будете беречь и приумножать замечательные традиции, заложенные вашими предшественниками, вносить достойный вклад в решение стоящих перед авиатранспортным комплексом задач. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.День работника гражданской авиации отмечается в России 9 февраля.

https://ria.ru/20210806/aviatsiya-1744773538.html

https://ria.ru/20211019/aviatsiya-1755215866.html

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общество, россия, владимир путин