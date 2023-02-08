https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850645952.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9057 человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9057 человек - РИА Новости, 08.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9057 человек

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 9057, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Хатай. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:23

2023-02-08T18:23

2023-02-08T18:54

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

землетрясение

хатай (провинция)

реджеп тайип эрдоган

кахраманмараш

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АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции достигло 9057, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Хатай."На данный момент число погибших составляет 9057, раненых — 52 979", — заявил он.В среду днем глава государства уточнил, что в пострадавших провинциях обрушились 6444 здания.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня.В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, землетрясение, хатай (провинция), реджеп тайип эрдоган, кахраманмараш