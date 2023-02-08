https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850664071.html
Зеленский пришел на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке
Зеленский пришел на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский пришел на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке
Президент Украины Владимир Зеленский пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке, британские пользователи Twitter сочли это... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:47
2023-02-08T19:47
2023-02-08T20:47
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке, британские пользователи Twitter сочли это оскорблением.Читатели напомнили украинскому лидеру о необходимости соблюдать дресс-код на официальных мероприятиях, тем более в присутствии правящего монарха Великобритании."Я не поверю, что у этого человека нет ни одной рубашки и ни одного галстука. Даже в присутствии короля", — выразил свое недовольство второй."Если вы встречаетесь с королевской семьей, не говоря уже о короле, то вы, по крайней мере, должны быть одеты соответствующим образом. Это следовало бы знать", — сделал замечание еще один читатель."Первый человек, который надел джемпер на встречу с британским монархом. До чего мы дожили!" — добавил другой."Что ему на этот раз помещало прийти в официальном костюме? Совершенно неуместно одеваться так на встречу с королем", — согласился с остальными пятый."А Зеленский вообще переодевается когда-нибудь?" — поинтересовался пользователь."Почему Зеленский не может одеться подобающим образом? Может, ему уже кто-то скажет, что следует одеваться в соответствии с аудиторией. То же самое было сегодня днем и в парламенте. Жалкое подобие шоу", — поделился своим мнением седьмой.В декабре читатели телеканала CNN также раскритиковали внешний вид украинского лидера на встрече с американским коллегой Джо Байденом. На встречу в Белом доме Зеленский прибыл в кофте цвета хаки вместо официального костюма. Пользователи расценили это как знак неуважения.
https://ria.ru/20230208/podarok-1850616406.html
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, карл iii, twitter
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Карл III, Twitter
19:47 08.02.2023 (обновлено: 20:47 08.02.2023)
Зеленский пришел на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке
Зеленский пришел на аудиенцию с королем Британии Карлом III в мятых штанах и толстовке
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке, британские пользователи Twitter
сочли это оскорблением.
Читатели напомнили украинскому лидеру о необходимости соблюдать дресс-код на официальных мероприятиях, тем более в присутствии правящего монарха Великобритании
.
"Это то, что, по его мнению, уместно надеть на прием к Его Величеству? Как неуважительно", — отметил комментатор.
"Я не поверю, что у этого человека нет ни одной рубашки и ни одного галстука. Даже в присутствии короля", — выразил свое недовольство второй.
"Если вы встречаетесь с королевской семьей, не говоря уже о короле, то вы, по крайней мере, должны быть одеты соответствующим образом. Это следовало бы знать", — сделал замечание еще один читатель.
"Первый человек, который надел джемпер на встречу с британским монархом. До чего мы дожили!" — добавил другой.
"Что ему на этот раз помещало прийти в официальном костюме? Совершенно неуместно одеваться так на встречу с королем", — согласился с остальными пятый.
"А Зеленский вообще переодевается когда-нибудь?" — поинтересовался пользователь.
"Почему Зеленский не может одеться подобающим образом? Может, ему уже кто-то скажет, что следует одеваться в соответствии с аудиторией. То же самое было сегодня днем и в парламенте. Жалкое подобие шоу", — поделился своим мнением седьмой.
В декабре читатели телеканала CNN также раскритиковали внешний вид украинского лидера на встрече с американским коллегой Джо Байденом
. На встречу в Белом доме Зеленский прибыл в кофте цвета хаки вместо официального костюма. Пользователи расценили это как знак неуважения.