https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850664071.html

Зеленский пришел на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке

Зеленский пришел на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке - РИА Новости, 08.02.2023

Зеленский пришел на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке, британские пользователи Twitter сочли это... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:47

2023-02-08T19:47

2023-02-08T20:47

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке, британские пользователи Twitter сочли это оскорблением.Читатели напомнили украинскому лидеру о необходимости соблюдать дресс-код на официальных мероприятиях, тем более в присутствии правящего монарха Великобритании."Я не поверю, что у этого человека нет ни одной рубашки и ни одного галстука. Даже в присутствии короля", — выразил свое недовольство второй."Если вы встречаетесь с королевской семьей, не говоря уже о короле, то вы, по крайней мере, должны быть одеты соответствующим образом. Это следовало бы знать", — сделал замечание еще один читатель."Первый человек, который надел джемпер на встречу с британским монархом. До чего мы дожили!" — добавил другой."Что ему на этот раз помещало прийти в официальном костюме? Совершенно неуместно одеваться так на встречу с королем", — согласился с остальными пятый."А Зеленский вообще переодевается когда-нибудь?" — поинтересовался пользователь."Почему Зеленский не может одеться подобающим образом? Может, ему уже кто-то скажет, что следует одеваться в соответствии с аудиторией. То же самое было сегодня днем и в парламенте. Жалкое подобие шоу", — поделился своим мнением седьмой.В декабре читатели телеканала CNN также раскритиковали внешний вид украинского лидера на встрече с американским коллегой Джо Байденом. На встречу в Белом доме Зеленский прибыл в кофте цвета хаки вместо официального костюма. Пользователи расценили это как знак неуважения.

https://ria.ru/20230208/podarok-1850616406.html

https://ria.ru/20230208/san-remo-1850539175.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, карл iii, twitter