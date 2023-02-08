https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850440171.html
Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ
Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ
Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T01:39
2023-02-08T01:39
2023-02-08T01:39
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее кабмин Украины поддержал эти назначение. Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником Нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания "Страна", сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области. До июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
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В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ
"Страна.ua": Зеленский назначил главами трех областей людей, работавших в СБУ и полиции