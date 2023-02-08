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Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ - РИА Новости, 08.02.2023
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Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ
Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ
Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T01:39
2023-02-08T01:39
в мире
украина
днепропетровская область
киев
владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее кабмин Украины поддержал эти назначение. Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником Нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания "Страна", сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области. До июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
01:39 08.02.2023
 
Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ

"Страна.ua": Зеленский назначил главами трех областей людей, работавших в СБУ и полиции

© Фото : Офис Президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Появились указы президента о назначении новых руководителей обладминистраций: Днепропетровской области - Сергея Лысака, Запорожской области - Юрия Малашко, Херсонской области - Александра Прокудина", - говорится в сообщении.
Ранее кабмин Украины поддержал эти назначение.
Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником Нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания "Страна", сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области. До июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
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В миреУкраинаДнепропетровская областьКиевВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
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