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Под завалами разрушенного дома в Ефремове могут находиться люди

Под завалами разрушенного дома в Ефремове могут находиться люди - РИА Новости, 08.02.2023

Под завалами разрушенного дома в Ефремове могут находиться люди

Под завалами дома в Ефремове, где накануне взорвался газ, могут оставаться люди, заявил в эфире телеканала "Россия 24" начальник главка МЧС по Тульской области... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:13

2023-02-08T09:13

2023-02-08T10:14

происшествия

тула

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

ефремов

тульская область

жилье

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Под завалами дома в Ефремове, где накануне взорвался газ, могут оставаться люди, заявил в эфире телеканала "Россия 24" начальник главка МЧС по Тульской области Алексей Павлов."Вероятность есть, работы продолжаем", — сказал он.Как рассказали в ведомстве, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжались всю ночь. К утру удалось разобрать примерно половину завалов — 40 из 80 кубометров.Взрыв газа прогремел накануне вечером в пятиэтажном панельном доме № 2 по улице Химиков, один из подъездов обрушился. По последним данным, погибли пять человек, еще трое пострадали.

тула

ефремов

тульская область

россия

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2023

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Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Тульской области Сохраняется вероятность того, что под завалами дома в Ефремове Тульской области, где накануне взорвался газ, могут оставаться люди, заявил начальник ГУМЧС по региону Алексей Павлов. Как рассказали ранее в главке, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжались всю ночь, к утру разобрано 40 кубометров завалов из 80. 2023-02-08T09:13 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове , ефремов, тульская область, жилье, россия