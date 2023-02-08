https://ria.ru/20230208/zapad-1850533858.html
Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор
Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор - РИА Новости, 08.02.2023
Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор
Западные страны не оставят попыток вбить клин в отношения Москвы и Минска, но это не получится, страны реализовывают совместные проекты, идет интеграция, заявил РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:19
2023-02-08T13:19
2023-02-08T13:20
россия
белоруссия
владимир джабаров
совет федерации рф
политика
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны не оставят попыток вбить клин в отношения Москвы и Минска, но это не получится, страны реализовывают совместные проекты, идет интеграция, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Запад не оставит попыток вбить клин в отношения России и Белоруссии, но это не получится", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он подчеркнул, что идет глубокая интеграция между странами в экономике, совпадают позиции во внешней политике. При этом Джабаров подчеркнул, что у государств "нет цели объединиться". "Сейчас все направления внешней политики Союзного государства гармоничны, у нас нет разногласий", - сказал сенатор. По словам законодателя, есть определенные нюансы, но это не мешает нашему сотрудничеству. Джабаров также полагает, что совместные проекты России и Белоруссии будут успешно реализовываться в Крыму и в новых регионах РФ.
https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847735369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир джабаров, совет федерации рф, политика, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Россия, Белоруссия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Политика, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
13:19 08.02.2023 (обновлено: 13:20 08.02.2023)
Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор
Сенатор Джабаров: у Запада не получится вбить клин между Россией и Белоруссией