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Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор - РИА Новости, 08.02.2023
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Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор
Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор - РИА Новости, 08.02.2023
Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор
Западные страны не оставят попыток вбить клин в отношения Москвы и Минска, но это не получится, страны реализовывают совместные проекты, идет интеграция, заявил РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:19
2023-02-08T13:20
россия
белоруссия
владимир джабаров
совет федерации рф
политика
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны не оставят попыток вбить клин в отношения Москвы и Минска, но это не получится, страны реализовывают совместные проекты, идет интеграция, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Запад не оставит попыток вбить клин в отношения России и Белоруссии, но это не получится", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он подчеркнул, что идет глубокая интеграция между странами в экономике, совпадают позиции во внешней политике. При этом Джабаров подчеркнул, что у государств "нет цели объединиться". "Сейчас все направления внешней политики Союзного государства гармоничны, у нас нет разногласий", - сказал сенатор. По словам законодателя, есть определенные нюансы, но это не мешает нашему сотрудничеству. Джабаров также полагает, что совместные проекты России и Белоруссии будут успешно реализовываться в Крыму и в новых регионах РФ.
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россия, белоруссия, владимир джабаров, совет федерации рф, политика, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Россия, Белоруссия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Политика, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
13:19 08.02.2023 (обновлено: 13:20 08.02.2023)
 
Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор

Сенатор Джабаров: у Запада не получится вбить клин между Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны не оставят попыток вбить клин в отношения Москвы и Минска, но это не получится, страны реализовывают совместные проекты, идет интеграция, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Запад не оставит попыток вбить клин в отношения России и Белоруссии, но это не получится", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что идет глубокая интеграция между странами в экономике, совпадают позиции во внешней политике. При этом Джабаров подчеркнул, что у государств "нет цели объединиться". "Сейчас все направления внешней политики Союзного государства гармоничны, у нас нет разногласий", - сказал сенатор. По словам законодателя, есть определенные нюансы, но это не мешает нашему сотрудничеству.
Джабаров также полагает, что совместные проекты России и Белоруссии будут успешно реализовываться в Крыму и в новых регионах РФ.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 23:59
СМИ: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций
 
РоссияБелоруссияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФПолитикаСанкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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