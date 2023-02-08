https://ria.ru/20230208/zapad-1850533858.html

Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор

Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор - РИА Новости, 08.02.2023

Запад не оставит попыток вбить клин между Москвой и Минском, заявил сенатор

Западные страны не оставят попыток вбить клин в отношения Москвы и Минска, но это не получится, страны реализовывают совместные проекты, идет интеграция, заявил РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:19

2023-02-08T13:19

2023-02-08T13:20

россия

белоруссия

владимир джабаров

совет федерации рф

политика

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны не оставят попыток вбить клин в отношения Москвы и Минска, но это не получится, страны реализовывают совместные проекты, идет интеграция, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Запад не оставит попыток вбить клин в отношения России и Белоруссии, но это не получится", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он подчеркнул, что идет глубокая интеграция между странами в экономике, совпадают позиции во внешней политике. При этом Джабаров подчеркнул, что у государств "нет цели объединиться". "Сейчас все направления внешней политики Союзного государства гармоничны, у нас нет разногласий", - сказал сенатор. По словам законодателя, есть определенные нюансы, но это не мешает нашему сотрудничеству. Джабаров также полагает, что совместные проекты России и Белоруссии будут успешно реализовываться в Крыму и в новых регионах РФ.

https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847735369.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, владимир джабаров, совет федерации рф, политика, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии