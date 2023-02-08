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При взрыве газа в Ефремове Тульской области погибли семь человек

При взрыве газа в Ефремове Тульской области погибли семь человек - РИА Новости, 08.02.2023

При взрыве газа в Ефремове Тульской области погибли семь человек

При взрыве газа в Ефремове погибли семь человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:45

2023-02-08T14:45

2023-02-08T15:42

происшествия

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев — РИА Новости. При взрыве газа в Ефремове погибли семь человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило о шести погибших — трех женщинах и трех мужчинах. В областном главке МЧС добавили, что из-под завалов спасли семь человек. Трое числятся пострадавшими — они находятся в Ефремовской районной больнице. Двое из них, по оценкам врачей, находятся в состоянии средней степени тяжести: это мужчина и двухлетний ребенок. Третий госпитализированный — подросток 16 лет — в тяжелом состоянии.Взрыв газа прогремел накануне вечером в пятиэтажном панельном доме № 2 по улице Химиков в Ефремове. Обрушился один из подъездов. Жильцов дома эвакуировали, для них организовали три пункта временного размещения.

тульская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове