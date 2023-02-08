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Число погибших при взрыве газа в доме в Ефремове выросло до восьми человек

Число погибших при взрыве газа в доме в Ефремове выросло до восьми человек - РИА Новости, 08.02.2023

Число погибших при взрыве газа в доме в Ефремове выросло до восьми человек

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:08

2023-02-08T14:08

2023-02-08T14:13

происшествия

тульская область

ефремов

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее было известно о шести жертвах происшествия."Уже восемь погибших", — сказал собеседник агентства.Взрыв газа прогремел накануне вечером в пятиэтажном панельном доме № 2 по улице Химиков в Ефремове. Обрушился один из подъездов. Жильцов дома эвакуировали, для них организовали три пункта временного размещения.Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести: это мужчина и двухлетний ребенок. Третий госпитализированный — подросток 16 лет — находится в тяжелом состоянии.

тульская область

ефремов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, ефремов, взрыв газа в жилом доме в ефремове