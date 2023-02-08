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Число погибших при взрыве газа в Ефремове выросло до шести человек

Число погибших при взрыве газа в Ефремове выросло до шести человек - РИА Новости, 08.02.2023

Число погибших при взрыве газа в Ефремове выросло до шести человек

Число жертв взрыва газа в Ефремове увеличилось до шести человек, заявил главк Следственного комитета по Тульской области. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:01

2023-02-08T13:01

2023-02-08T13:41

происшествия

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

ефремов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Число жертв взрыва газа в Ефремове увеличилось до шести человек, заявил главк Следственного комитета по Тульской области."В настоящее время имеются сведения о шести погибших, среди них три женщины и трое мужчин", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о пяти погибших и трех пострадавших.На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, добавили в ведомстве.Взрыв газа прогремел накануне вечером в пятиэтажном панельном доме № 2 по улице Химиков в Ефремове. Обрушился один из подъездов. Жильцов дома эвакуировали, для них организовали три пункта временного размещения. Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести: это мужчина и двухлетний ребенок. Третий госпитализированный — подросток 16 лет — находится в тяжелом состоянии.

тульская область

ефремов

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , ефремов