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Три человека могут быть под завалами разрушенного дома под Тулой - РИА Новости, 08.02.2023
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Три человека могут быть под завалами разрушенного дома под Тулой
Три человека могут быть под завалами разрушенного дома под Тулой - РИА Новости, 08.02.2023
Три человека могут быть под завалами разрушенного дома под Тулой
Три человека могут оставаться под завалами поврежденного в результате взрыва газа пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:54
2023-02-08T09:56
происшествия
жилье
тульская область
россия
взрыв газа в жилом доме в ефремове
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ефремов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Три человека могут оставаться под завалами поврежденного в результате взрыва газа пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Думаем, могут оставаться под завалами трое, не можем их найти, телефоны не отвечают, но и тела пока не находим", - сказал собеседник агентства. Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома были эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.
тульская область
россия
ефремов
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происшествия, жилье, тульская область, россия, взрыв газа в жилом доме в ефремове , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ефремов
Происшествия, Жилье, Тульская область, Россия, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ефремов
09:54 08.02.2023 (обновлено: 09:56 08.02.2023)
 
Три человека могут быть под завалами разрушенного дома под Тулой

Три человека могут быть под завалами поврежденного взрывом газа дома в Ефремове под Тулой

© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Три человека могут оставаться под завалами поврежденного в результате взрыва газа пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Думаем, могут оставаться под завалами трое, не можем их найти, телефоны не отвечают, но и тела пока не находим", - сказал собеседник агентства.
Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома были эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.
Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
2 из 8

Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
4 из 8

Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

Представители аварийных служб на месте обрушения в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияЖильеТульская областьРоссияВзрыв газа в жилом доме в ЕфремовеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ефремов
 
 
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