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Три человека могут быть под завалами разрушенного дома под Тулой

Три человека могут быть под завалами разрушенного дома под Тулой - РИА Новости, 08.02.2023

Три человека могут быть под завалами разрушенного дома под Тулой

Три человека могут оставаться под завалами поврежденного в результате взрыва газа пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:54

2023-02-08T09:54

2023-02-08T09:56

происшествия

жилье

тульская область

россия

взрыв газа в жилом доме в ефремове

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ефремов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Три человека могут оставаться под завалами поврежденного в результате взрыва газа пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Думаем, могут оставаться под завалами трое, не можем их найти, телефоны не отвечают, но и тела пока не находим", - сказал собеседник агентства. Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома были эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.

тульская область

россия

ефремов

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происшествия, жилье, тульская область, россия, взрыв газа в жилом доме в ефремове , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ефремов