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Косачев сравнил обращение Байдена с выступлениями Брежнева

Косачев сравнил обращение Байдена с выступлениями Брежнева - РИА Новости, 08.02.2023

Косачев сравнил обращение Байдена с выступлениями Брежнева

Выступления президента США Джо Байдена всё больше напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС в конце его правления, заявил вице-спикер... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:51

2023-02-08T11:51

2023-02-08T11:51

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выступления президента США Джо Байдена всё больше напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС в конце его правления, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. Байден во вторник выступил с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США. "Общее впечатление от доклада президента США Дж. Байдена конгрессу "О положении дел в стране" - советизация сознания американского руководства продолжается: выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС. Ставшие уже доктринальными заходы про защиту демократий и их противостояние "автократиям" мало отличаются от советских угроз "мировому империализму", - написал Косачев в своём телеграм-канале. Он также отметил, что "Байден во многом повторяет ошибку советского руководства" в своих утверждениях, что сила США не в примере их мощи, а в мощи их примера. "Более честен американский лидер, когда предупреждает не подчинившиеся диктату страны, чтобы те не рисковали "ставить против Америки" – это невыгодно. А для того, чтобы все это поняли, Америка собирается делать ставку не на дипломатию и "мощь примера", а дальше наращивать свою военную силу, укреплять альянсы", - добавил российский политик. Вице-спикер СФ подчеркнул, что укрепление союзников НАТО, как заявил Байден - "это полное лишение их субъектности на мировой арене и подчинение их интересов интересам Америки". "(Слова Байдена – ред.) "Мы сильны и едины как никогда" – это означает лишь, что демократия, то есть возможности для дискуссий и альтернативных мнений внутри западного альянса, окончательно исчезла как явление. Поэтому мир сегодня должен быть объективно заинтересован в демократизации и "десоветизации" Запада", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20230208/ssha-1850462788.html

https://ria.ru/20230208/bayden-1850454284.html

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в мире, сша, россия, америка, джо байден, леонид брежнев, константин косачев, совет федерации рф, кпсс, нато