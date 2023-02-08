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Косачев сравнил обращение Байдена с выступлениями Брежнева - РИА Новости, 08.02.2023
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Косачев сравнил обращение Байдена с выступлениями Брежнева
Косачев сравнил обращение Байдена с выступлениями Брежнева - РИА Новости, 08.02.2023
Косачев сравнил обращение Байдена с выступлениями Брежнева
Выступления президента США Джо Байдена всё больше напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС в конце его правления, заявил вице-спикер... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:51
2023-02-08T11:51
в мире
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джо байден
леонид брежнев
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выступления президента США Джо Байдена всё больше напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС в конце его правления, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. Байден во вторник выступил с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США. "Общее впечатление от доклада президента США Дж. Байдена конгрессу "О положении дел в стране" - советизация сознания американского руководства продолжается: выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС. Ставшие уже доктринальными заходы про защиту демократий и их противостояние "автократиям" мало отличаются от советских угроз "мировому империализму", - написал Косачев в своём телеграм-канале. Он также отметил, что "Байден во многом повторяет ошибку советского руководства" в своих утверждениях, что сила США не в примере их мощи, а в мощи их примера. "Более честен американский лидер, когда предупреждает не подчинившиеся диктату страны, чтобы те не рисковали "ставить против Америки" – это невыгодно. А для того, чтобы все это поняли, Америка собирается делать ставку не на дипломатию и "мощь примера", а дальше наращивать свою военную силу, укреплять альянсы", - добавил российский политик. Вице-спикер СФ подчеркнул, что укрепление союзников НАТО, как заявил Байден - "это полное лишение их субъектности на мировой арене и подчинение их интересов интересам Америки". "(Слова Байдена – ред.) "Мы сильны и едины как никогда" – это означает лишь, что демократия, то есть возможности для дискуссий и альтернативных мнений внутри западного альянса, окончательно исчезла как явление. Поэтому мир сегодня должен быть объективно заинтересован в демократизации и "десоветизации" Запада", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20230208/ssha-1850462788.html
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в мире, сша, россия, америка, джо байден, леонид брежнев, константин косачев, совет федерации рф, кпсс, нато
В мире, США, Россия, Америка, Джо Байден, Леонид Брежнев, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, КПСС, НАТО
11:51 08.02.2023
 
Косачев сравнил обращение Байдена с выступлениями Брежнева

Косачев: выступления Байдена напоминают речи Брежнева на съездах КПСС в конце правления

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выступления президента США Джо Байдена всё больше напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС в конце его правления, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Байден во вторник выступил с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США.
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"Общее впечатление от доклада президента США Дж. Байдена конгрессу "О положении дел в стране" - советизация сознания американского руководства продолжается: выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС. Ставшие уже доктринальными заходы про защиту демократий и их противостояние "автократиям" мало отличаются от советских угроз "мировому империализму", - написал Косачев в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что "Байден во многом повторяет ошибку советского руководства" в своих утверждениях, что сила США не в примере их мощи, а в мощи их примера.
"Более честен американский лидер, когда предупреждает не подчинившиеся диктату страны, чтобы те не рисковали "ставить против Америки" – это невыгодно. А для того, чтобы все это поняли, Америка собирается делать ставку не на дипломатию и "мощь примера", а дальше наращивать свою военную силу, укреплять альянсы", - добавил российский политик.
Вице-спикер СФ подчеркнул, что укрепление союзников НАТО, как заявил Байден - "это полное лишение их субъектности на мировой арене и подчинение их интересов интересам Америки".
"(Слова Байдена – ред.) "Мы сильны и едины как никогда" – это означает лишь, что демократия, то есть возможности для дискуссий и альтернативных мнений внутри западного альянса, окончательно исчезла как явление. Поэтому мир сегодня должен быть объективно заинтересован в демократизации и "десоветизации" Запада", - заключил Косачев.
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В миреСШАРоссияАмерикаДжо БайденЛеонид БрежневКонстантин КосачевСовет Федерации РФКПССНАТО
 
 
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