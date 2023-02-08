Косачев сравнил обращение Байдена с выступлениями Брежнева
Косачев: выступления Байдена напоминают речи Брежнева на съездах КПСС в конце правления
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выступления президента США Джо Байдена всё больше напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС в конце его правления, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Байден во вторник выступил с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США.
"Общее впечатление от доклада президента США Дж. Байдена конгрессу "О положении дел в стране" - советизация сознания американского руководства продолжается: выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС. Ставшие уже доктринальными заходы про защиту демократий и их противостояние "автократиям" мало отличаются от советских угроз "мировому империализму", - написал Косачев в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что "Байден во многом повторяет ошибку советского руководства" в своих утверждениях, что сила США не в примере их мощи, а в мощи их примера.
"Более честен американский лидер, когда предупреждает не подчинившиеся диктату страны, чтобы те не рисковали "ставить против Америки" – это невыгодно. А для того, чтобы все это поняли, Америка собирается делать ставку не на дипломатию и "мощь примера", а дальше наращивать свою военную силу, укреплять альянсы", - добавил российский политик.
Вице-спикер СФ подчеркнул, что укрепление союзников НАТО, как заявил Байден - "это полное лишение их субъектности на мировой арене и подчинение их интересов интересам Америки".
"(Слова Байдена – ред.) "Мы сильны и едины как никогда" – это означает лишь, что демократия, то есть возможности для дискуссий и альтернативных мнений внутри западного альянса, окончательно исчезла как явление. Поэтому мир сегодня должен быть объективно заинтересован в демократизации и "десоветизации" Запада", - заключил Косачев.