https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850449986.html

"Я брошу мобильник в телевизор": политик из США высмеяла речь Байдена

"Я брошу мобильник в телевизор": политик из США высмеяла речь Байдена - РИА Новости, 08.02.2023

"Я брошу мобильник в телевизор": политик из США высмеяла речь Байдена

При просмотре обращения президента США Джо Байдена к конгрессу появляется желание бросить свой телефон в экран телевизора, заявила американский политик Лаверн... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T06:04

2023-02-08T06:04

2023-02-08T10:38

в мире

сша

ливия

барак обама

сирия

джо байден

twitter

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850448326_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aede415b521fcc81529e56701fe2d279.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. При просмотре обращения президента США Джо Байдена к конгрессу появляется желание бросить свой телефон в экран телевизора, заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter.Она также не без иронии отметила заявление лидера США о том, что Штаты уже практически могут излечить рак. По ее словам, Байдену "нужно присесть", в очередной раз делая такое заявление.Спайсер в шутку похвалила американского президента за то, что он продержался почти две минуты, "не упоминая ничего про расу в той или иной форме". Помимо этого, она задалась вопросом, сколько наркотиков успел употребить скандально известный сын Байдена Хантер за время выступления своего отца.Во вторник Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу о состоянии дел в стране и внешней политике США.

https://ria.ru/20230208/obraschenie-1850447660.html

сша

ливия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ливия, барак обама, сирия, джо байден, twitter, владимир путин