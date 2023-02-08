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"Я брошу мобильник в телевизор": политик из США высмеяла речь Байдена
"Я брошу мобильник в телевизор": политик из США высмеяла речь Байдена - РИА Новости, 08.02.2023
"Я брошу мобильник в телевизор": политик из США высмеяла речь Байдена
При просмотре обращения президента США Джо Байдена к конгрессу появляется желание бросить свой телефон в экран телевизора, заявила американский политик Лаверн... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T06:04
2023-02-08T06:04
2023-02-08T10:38
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. При просмотре обращения президента США Джо Байдена к конгрессу появляется желание бросить свой телефон в экран телевизора, заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter.Она также не без иронии отметила заявление лидера США о том, что Штаты уже практически могут излечить рак. По ее словам, Байдену "нужно присесть", в очередной раз делая такое заявление.Спайсер в шутку похвалила американского президента за то, что он продержался почти две минуты, "не упоминая ничего про расу в той или иной форме". Помимо этого, она задалась вопросом, сколько наркотиков успел употребить скандально известный сын Байдена Хантер за время выступления своего отца.Во вторник Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу о состоянии дел в стране и внешней политике США.
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в мире, сша, ливия, барак обама, сирия, джо байден, twitter, владимир путин
В мире, США, Ливия, Барак Обама, Сирия, Джо Байден, Twitter, Владимир Путин
06:04 08.02.2023 (обновлено: 10:38 08.02.2023)
"Я брошу мобильник в телевизор": политик из США высмеяла речь Байдена
Политик из США Спайсер: смотря выступление Байдена, я хочу разбить телевизор
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. При просмотре обращения президента США Джо Байдена к конгрессу появляется желание бросить свой телефон в экран телевизора, заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter.
"Если я не швырну телефон прямо в экран телевизора во время просмотра этой ерунды (выступления Байдена. — Прим. ред.), то я буду публиковать твиты в режиме реального времени", — написала политик.
Она также не без иронии отметила заявление лидера США о том, что Штаты уже практически могут излечить рак. По ее словам, Байдену "нужно присесть", в очередной раз делая такое заявление.
Спайсер в шутку похвалила американского президента за то, что он продержался почти две минуты, "не упоминая ничего про расу в той или иной форме". Помимо этого, она задалась вопросом, сколько наркотиков успел употребить скандально известный сын Байдена Хантер за время выступления своего отца.
Во вторник Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу о состоянии дел в стране и внешней политике США.