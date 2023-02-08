https://ria.ru/20230208/vybory-1850517790.html

Эрдоган намерен провести всеобщие выборы 14 мая, пишут СМИ

Эрдоган намерен провести всеобщие выборы 14 мая, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023

Эрдоган намерен провести всеобщие выборы 14 мая, пишут СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести всеобщие выборы в Турции 14 мая, несмотря на землетрясение, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:25

2023-02-08T12:25

2023-02-08T12:25

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести всеобщие выборы в Турции 14 мая, несмотря на землетрясение, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. "Чиновники, знакомые с обсуждениями, заявили, что Эрдоган объявил о 90-дневных мерах (в связи с землетрясением), сразу после этого планирует провести выборы, 14 мая, как и планировалось изначально", - говорится в сообщении агентства. По словам источников, введенное на 90 дней чрезвычайное положение в Турции может завершиться раньше. Эрдоган, которому предстоит одна из самых трудных избирательных гонок за два десятилетия пребывания у власти, объявил во вторник о введении чрезвычайного положения на 90 дней. Это позволит ему принять оперативные меры безопасности и финансовые меры в районах, пострадавших от стихийного бедствия, в результате которого в Турции погибло более 7 тысяч человек. Ожидается, что парламент одобрит эту меру в среду. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. В тот же день землетрясение повторилось с магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло свыше 7,1 тысячи, раненых более - 40,9 тысячи

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850299960.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии