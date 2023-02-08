https://ria.ru/20230208/uchenye-1850584937.html

Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций

Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций - РИА Новости, 08.02.2023

Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций

Президент РФ Владимир Путин в среду, в День российской науки, вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год, торжественная церемония... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:44

2023-02-08T15:44

2023-02-08T15:47

москва

владимир путин

россия

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду, в День российской науки, вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год, торжественная церемония проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Указ о присуждении премий за 2022 год Путин подписал 7 февраля. Наград удостоены пять лауреатов награды за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработку технологии испытания сложных технических устройств. Накануне работы исследователей на пресс-конференции в Москве представил помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко. Он рассказал об одной из работ по "закрытой" тематике, удостоенной президентской премии. Речь идет об исследовании сотрудника 12-го Центрального НИИ Минобороны РФ Иване Фисенко. Молодой ученый разработал "технологию испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны". Глава государства на церемонии также отметит достижения доктора физико-математических наук Александра Осадчиева - ведущего научного сотрудника Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Работа Осадчиева посвящена исследованию океанологических процессов в морях российской Арктики. Он добился результатов, важных для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. Кроме того, Путин присудил премии кандидату технических наук Иреку Мухаматдинову за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов, кандидату химических наук Ирине Тимофеевой и кандидату химических наук Андрею Шишову (оба – доценты Санкт-Петербургского государственного университета) за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов. Премия молодым российскими ученым и специалистам присуждается с 2008 года за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир путин, россия, российская академия наук, наука