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Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций - РИА Новости, 08.02.2023
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Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций
Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций - РИА Новости, 08.02.2023
Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций
Президент РФ Владимир Путин в среду, в День российской науки, вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год, торжественная церемония... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:44
2023-02-08T15:47
москва
владимир путин
россия
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду, в День российской науки, вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год, торжественная церемония проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Указ о присуждении премий за 2022 год Путин подписал 7 февраля. Наград удостоены пять лауреатов награды за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработку технологии испытания сложных технических устройств. Накануне работы исследователей на пресс-конференции в Москве представил помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко. Он рассказал об одной из работ по "закрытой" тематике, удостоенной президентской премии. Речь идет об исследовании сотрудника 12-го Центрального НИИ Минобороны РФ Иване Фисенко. Молодой ученый разработал "технологию испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны". Глава государства на церемонии также отметит достижения доктора физико-математических наук Александра Осадчиева - ведущего научного сотрудника Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Работа Осадчиева посвящена исследованию океанологических процессов в морях российской Арктики. Он добился результатов, важных для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. Кроме того, Путин присудил премии кандидату технических наук Иреку Мухаматдинову за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов, кандидату химических наук Ирине Тимофеевой и кандидату химических наук Андрею Шишову (оба – доценты Санкт-Петербургского государственного университета) за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов. Премия молодым российскими ученым и специалистам присуждается с 2008 года за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
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москва, владимир путин, россия, российская академия наук, наука
Москва, Владимир Путин, Россия, Российская академия наук, Наука
15:44 08.02.2023 (обновлено: 15:47 08.02.2023)
 
Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций

Президент Путин в Кремле вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду, в День российской науки, вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год, торжественная церемония проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Указ о присуждении премий за 2022 год Путин подписал 7 февраля. Наград удостоены пять лауреатов награды за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработку технологии испытания сложных технических устройств.
Накануне работы исследователей на пресс-конференции в Москве представил помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко. Он рассказал об одной из работ по "закрытой" тематике, удостоенной президентской премии. Речь идет об исследовании сотрудника 12-го Центрального НИИ Минобороны РФ Иване Фисенко. Молодой ученый разработал "технологию испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны".
Глава государства на церемонии также отметит достижения доктора физико-математических наук Александра Осадчиева - ведущего научного сотрудника Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Работа Осадчиева посвящена исследованию океанологических процессов в морях российской Арктики. Он добился результатов, важных для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути.
Проектирование двигателя - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 03:00Наука
Прорыв на земле и в небе. Чем удивят российские ученые?
Кроме того, Путин присудил премии кандидату технических наук Иреку Мухаматдинову за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов, кандидату химических наук Ирине Тимофеевой и кандидату химических наук Андрею Шишову (оба – доценты Санкт-Петербургского государственного университета) за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов.
Премия молодым российскими ученым и специалистам присуждается с 2008 года за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 03:07
День российской науки
 
МоскваВладимир ПутинРоссияРоссийская академия наукНаука
 
 
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