https://ria.ru/20230208/trevoga-1850535705.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:29
2023-02-08T13:29
2023-02-08T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в период с 13.18 по 13.21 мск. Ранее в среду тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской, Николаевской, Полтавской областях объявили воздушную тревогу