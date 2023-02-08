07:21 08.02.2023 (обновлено: 07:22 08.02.2023)
Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике
Сенатор Пушков: в США намечается разрыв между интересами нации и правящей верхушки
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки и настоящими интересами американской нации, которым противоречит фактическое участие в конфликте на Украине.
Ранее обозреватель газеты New York Times Кристофер Колдуэлл написал, что США, поставляя Украине оружие, обостряют ситуацию вокруг страны, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который этот конфликт проигрывает.
"Очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине. Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как "Нью-Йорк таймс". Это важный феномен. Как и в случае с войной в Ираке (хотя прямых параллелей здесь нет), намечается - пока только намечается - разрыв между интересами правящей верхушки США и подлинными интересами американской нации, которым объективно противоречит участие в этом конфликте", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Кроме того, он отметил, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для самих Соединенных штатов. Это, по словам Пушкова, глубинное противоречие "начинает прокладывать себе дорогу в американской политике".