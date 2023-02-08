Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/ssha-1850453634.html
Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике
Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике - РИА Новости, 08.02.2023
Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:21
2023-02-08T07:22
в мире
сша
украина
алексей пушков
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки и настоящими интересами американской нации, которым противоречит фактическое участие в конфликте на Украине. Ранее обозреватель газеты New York Times Кристофер Колдуэлл написал, что США, поставляя Украине оружие, обостряют ситуацию вокруг страны, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который этот конфликт проигрывает. "Очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине. Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как "Нью-Йорк таймс". Это важный феномен. Как и в случае с войной в Ираке (хотя прямых параллелей здесь нет), намечается - пока только намечается - разрыв между интересами правящей верхушки США и подлинными интересами американской нации, которым объективно противоречит участие в этом конфликте", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Кроме того, он отметил, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для самих Соединенных штатов. Это, по словам Пушкова, глубинное противоречие "начинает прокладывать себе дорогу в американской политике".
https://ria.ru/20230208/otvraschenie-1850451822.html
https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850449701.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42212e343cd317f1715413e87ac05c0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
07:21 08.02.2023 (обновлено: 07:22 08.02.2023)
 
Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике

Сенатор Пушков: в США намечается разрыв между интересами нации и правящей верхушки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки и настоящими интересами американской нации, которым противоречит фактическое участие в конфликте на Украине.
Ранее обозреватель газеты New York Times Кристофер Колдуэлл написал, что США, поставляя Украине оружие, обостряют ситуацию вокруг страны, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который этот конфликт проигрывает.
Ежегодное обращение президента США к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
06:43
В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена
"Очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине. Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как "Нью-Йорк таймс". Это важный феномен. Как и в случае с войной в Ираке (хотя прямых параллелей здесь нет), намечается - пока только намечается - разрыв между интересами правящей верхушки США и подлинными интересами американской нации, которым объективно противоречит участие в этом конфликте", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Кроме того, он отметил, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для самих Соединенных штатов. Это, по словам Пушкова, глубинное противоречие "начинает прокладывать себе дорогу в американской политике".
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:58
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине
 
В миреСШАУкраинаАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала