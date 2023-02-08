https://ria.ru/20230208/ssha-1850453634.html

Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике

Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике - РИА Новости, 08.02.2023

Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T07:21

2023-02-08T07:21

2023-02-08T07:22

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алексей пушков

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки и настоящими интересами американской нации, которым противоречит фактическое участие в конфликте на Украине. Ранее обозреватель газеты New York Times Кристофер Колдуэлл написал, что США, поставляя Украине оружие, обостряют ситуацию вокруг страны, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который этот конфликт проигрывает. "Очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине. Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как "Нью-Йорк таймс". Это важный феномен. Как и в случае с войной в Ираке (хотя прямых параллелей здесь нет), намечается - пока только намечается - разрыв между интересами правящей верхушки США и подлинными интересами американской нации, которым объективно противоречит участие в этом конфликте", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Кроме того, он отметил, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для самих Соединенных штатов. Это, по словам Пушкова, глубинное противоречие "начинает прокладывать себе дорогу в американской политике".

https://ria.ru/20230208/otvraschenie-1850451822.html

https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850449701.html

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в мире, сша, украина, алексей пушков, совет федерации рф