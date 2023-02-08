https://ria.ru/20230208/spasateli-1850468656.html

Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группу спасателей

Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группу спасателей - РИА Новости, 08.02.2023

Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группу спасателей

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:24

2023-02-08T09:24

2023-02-08T09:28

россия

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС России.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи."Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей", - сообщили в ведомстве.Поясняется, что на данный момент идет подготовка спасателей к вылету в зону чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850436925.html

россия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность