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Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группу спасателей - РИА Новости, 08.02.2023
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Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группу спасателей
Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группу спасателей - РИА Новости, 08.02.2023
Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группу спасателей
Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:24
2023-02-08T09:28
россия
турция
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС России.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи."Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей", - сообщили в ведомстве.Поясняется, что на данный момент идет подготовка спасателей к вылету в зону чрезвычайной ситуации.
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россия
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россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Турция, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
09:24 08.02.2023 (обновлено: 09:28 08.02.2023)
 
Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группу спасателей

Глава МЧС Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей

© МЧС РФ / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ в аэропорту Жуковский перед вылетом в зоны землетрясения в Турции и Сирии
Сотрудники МЧС РФ в аэропорту Жуковский перед вылетом в зоны землетрясения в Турции и Сирии
© МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ в аэропорту Жуковский перед вылетом в зоны землетрясения в Турции и Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи.
"Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей", - сообщили в ведомстве.
Поясняется, что на данный момент идет подготовка спасателей к вылету в зону чрезвычайной ситуации.
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5894
 
РоссияТурцияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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