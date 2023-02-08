https://ria.ru/20230208/siriya-1850684064.html

Российские военные в Сирии разобрали пять завалов

Российские военные в Сирии разобрали пять завалов - РИА Новости, 08.02.2023

Российские военные в Сирии разобрали пять завалов

Российские военные продолжают работы по ликвидации последствий после разрушительного землетрясения в Сирии: разобрано пять завалов, найдены пять погибших, 11... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:06

2023-02-08T22:06

2023-02-08T22:06

сирия

турция

алеппо

красный полумесяц

вооруженные силы рф

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские военные продолжают работы по ликвидации последствий после разрушительного землетрясения в Сирии: разобрано пять завалов, найдены пять погибших, 11 граждан получили медицинскую помощь, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно затронуло и Сирию. Землетрясение, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов. "В ходе спасательных работ с участием военнослужащих ВС РФ разобрано пять завалов, извлечены тела пяти погибших, медицинская помощь оказана 11 гражданам", - сказал Егоров на брифинге. Он уточнил, что на четырех развернутых донорских пунктах в Алеппо, Хаме, Джебле, Стаму за день осуществлен забор 53 доз донорской крови у российских военнослужащих, всего отобрано 230 доз донорской крови. Также в провинциях Алеппо и Латакия функционируют три пункта выдачи гуманитарной помощи, за прошедшие сутки выдано более 6,5 тонн продовольствия.

сирия

турция

алеппо

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сирия, турция, алеппо, красный полумесяц, вооруженные силы рф, сильное землетрясение в турции и сирии