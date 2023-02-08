https://ria.ru/20230208/siriya-1850440026.html

Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 1250

Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 1250 - РИА Новости, 08.02.2023

Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 1250

Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T01:24

2023-02-08T01:24

2023-02-08T02:23

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850189132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f875f3afc70ebdf23d857643fabe4df.jpg

КАИР, 8 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения страны.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,4 тысячи, раненых – более 31 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. По данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, сирия