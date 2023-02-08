https://ria.ru/20230208/sholts-1850633711.html

В Берлине подтвердили планы Шольца созваниваться с Путиным

В Берлине подтвердили планы Шольца созваниваться с Путиным - РИА Новости, 08.02.2023

В Берлине подтвердили планы Шольца созваниваться с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, несмотря на разные позиции, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:44

2023-02-08T17:44

2023-02-08T17:51

в мире

германия

олаф шольц

россия

владимир путин

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, несмотря на разные позиции, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.По его словам, власти ФРГ не считают, что недавнее выступление Путина в Волгограде ведет к политической эскалации в отношениях двух стран, и хотят продолжать контакт, несмотря на разные позиции."Несмотря на высказывания (российского лидера – ред.)… федеральный канцлер (Олаф Шольц) при беседе с согражданами в Марбурге еще раз сказал, что он планирует в ближайшие несколько недель созвониться с российским президентом", - сказал Хебештрайт на брифинге. Он добавил, что несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с российским лидером "в надежде на какие-то подвижки"."Канцлеру важно сохранять этот контакт. И я знаю, опираясь на многие международные встречи, что многие другие государства, руководство их правительств также считает важным поддерживать этот регулярный контакт", - уточнил представитель кабмина. Он напомнил, что в последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.Российский президент Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля, заявил, что те, кто втягивают Германию в новую войну с РФ и рассчитывают одержать победу, не понимают, что современная война с Россией будет другой.

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, олаф шольц, россия, владимир путин