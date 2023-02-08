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В Берлине подтвердили планы Шольца созваниваться с Путиным - РИА Новости, 08.02.2023
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В Берлине подтвердили планы Шольца созваниваться с Путиным
В Берлине подтвердили планы Шольца созваниваться с Путиным - РИА Новости, 08.02.2023
В Берлине подтвердили планы Шольца созваниваться с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, несмотря на разные позиции, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:44
2023-02-08T17:51
в мире
германия
олаф шольц
россия
владимир путин
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, несмотря на разные позиции, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.По его словам, власти ФРГ не считают, что недавнее выступление Путина в Волгограде ведет к политической эскалации в отношениях двух стран, и хотят продолжать контакт, несмотря на разные позиции."Несмотря на высказывания (российского лидера – ред.)… федеральный канцлер (Олаф Шольц) при беседе с согражданами в Марбурге еще раз сказал, что он планирует в ближайшие несколько недель созвониться с российским президентом", - сказал Хебештрайт на брифинге. Он добавил, что несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с российским лидером "в надежде на какие-то подвижки"."Канцлеру важно сохранять этот контакт. И я знаю, опираясь на многие международные встречи, что многие другие государства, руководство их правительств также считает важным поддерживать этот регулярный контакт", - уточнил представитель кабмина. Он напомнил, что в последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.Российский президент Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля, заявил, что те, кто втягивают Германию в новую войну с РФ и рассчитывают одержать победу, не понимают, что современная война с Россией будет другой.
https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html
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в мире, германия, олаф шольц, россия, владимир путин
В мире, Германия, Олаф Шольц, Россия, Владимир Путин
17:44 08.02.2023 (обновлено: 17:51 08.02.2023)
 
В Берлине подтвердили планы Шольца созваниваться с Путиным

Представитель правительства ФРГ Хебештрайт подтвердил желание Шольца созвониться с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, несмотря на разные позиции, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, власти ФРГ не считают, что недавнее выступление Путина в Волгограде ведет к политической эскалации в отношениях двух стран, и хотят продолжать контакт, несмотря на разные позиции.
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"Несмотря на высказывания (российского лидера – ред.)… федеральный канцлер (Олаф Шольц) при беседе с согражданами в Марбурге еще раз сказал, что он планирует в ближайшие несколько недель созвониться с российским президентом", - сказал Хебештрайт на брифинге. Он добавил, что несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с российским лидером "в надежде на какие-то подвижки".
"Канцлеру важно сохранять этот контакт. И я знаю, опираясь на многие международные встречи, что многие другие государства, руководство их правительств также считает важным поддерживать этот регулярный контакт", - уточнил представитель кабмина. Он напомнил, что в последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.
Российский президент Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля, заявил, что те, кто втягивают Германию в новую войну с РФ и рассчитывают одержать победу, не понимают, что современная война с Россией будет другой.
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