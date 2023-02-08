https://ria.ru/20230208/serial-1850533670.html
Юрий Стоянов сыграет пенсионера, мстящего киберпреступнику
Юрий Стоянов сыграет пенсионера, мстящего киберпреступнику - РИА Новости, 08.02.2023
Юрий Стоянов сыграет пенсионера, мстящего киберпреступнику
Стартовали съемки комедийного сериала "Мамонты". Главная роль у Юрия Стоянова, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:49
2023-02-08T13:49
2023-02-08T18:04
культура
новости культуры
юрий стоянов
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850533146_0:698:2048:1850_1920x0_80_0_0_66e5fc2e3d20cdb8c74c678750ccf534.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стартовали съемки комедийного сериала "Мамонты". Главная роль у Юрия Стоянова, сообщили в пресс-службе проекта. Он сыграет пенсионера Николая Николаевича. Тот продает свою квартиру и переезжает к дочке в Новую Москву. А еще сталкивается с интернет-мошенничеством и теряет все деньги, вырученные с продажи недвижимости. Полиция особо не помогла, так что пенсионер и его 15-летняя внучка решают разобраться с киберпреступником сами. Они освоят даркнет, скачают базы данных и даже столкнутся с подделкой документов."Для меня сериал "Мамонты", если пытаться обяснить просто, это жанровая история про хорошего человека. Само название говорит о том, что такие люди почти вымерли, или, увы, их осталось совсем-совсем мало. Но пока есть хотя бы один – жива надежда, что справедливость все равно может восторжествовать", — говорит Стоянов. Режиссер — Иван Соснин ("Далекие близкие", "Иваново счастье"), оператор – Степан Бешкуров ("ЮЗЗЗ", "Жуки"). Сценаристы и шоураннеры — Михаил Чистов и Яна Прокопенко ("257 причин, чтобы жить", "Корни")". Кроме Стоянова, в шоу задействованы Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак, Лев Малишава, Наталья Павленкова и Роман Хан. Запланировано 10 серий по 30 минут. Проект покажут в онлайн-кинотеатре OKKO.
https://ria.ru/20230202/vampiry-1849283090.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850533146_0:643:2048:2179_1920x0_80_0_0_9a5aa9e3e44bda90bf2cebc78e8b07e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий стоянов, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Юрий Стоянов, Кино и сериалы, что посмотреть
13:49 08.02.2023 (обновлено: 18:04 08.02.2023)
Юрий Стоянов сыграет пенсионера, мстящего киберпреступнику
Начались съемки комедийного сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым в главной роли
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стартовали съемки комедийного сериала "Мамонты". Главная роль у Юрия Стоянова, сообщили в пресс-службе проекта.
Он сыграет пенсионера Николая Николаевича. Тот продает свою квартиру и переезжает к дочке в Новую Москву. А еще сталкивается с интернет-мошенничеством и теряет все деньги, вырученные с продажи недвижимости. Полиция особо не помогла, так что пенсионер и его 15-летняя внучка решают разобраться с киберпреступником сами. Они освоят даркнет, скачают базы данных и даже столкнутся с подделкой документов.
"Для меня сериал "Мамонты", если пытаться обяснить просто, это жанровая история про хорошего человека. Само название говорит о том, что такие люди почти вымерли, или, увы, их осталось совсем-совсем мало. Но пока есть хотя бы один – жива надежда, что справедливость все равно может восторжествовать", — говорит Стоянов.
Режиссер — Иван Соснин ("Далекие близкие", "Иваново счастье"), оператор – Степан Бешкуров ("ЮЗЗЗ", "Жуки"). Сценаристы и шоураннеры — Михаил Чистов и Яна Прокопенко ("257 причин, чтобы жить", "Корни")".
Кроме Стоянова, в шоу задействованы Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак, Лев Малишава, Наталья Павленкова и Роман Хан.
Запланировано 10 серий по 30 минут. Проект покажут в онлайн-кинотеатре OKKO.