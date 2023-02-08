https://ria.ru/20230208/serial-1850533670.html

Юрий Стоянов сыграет пенсионера, мстящего киберпреступнику

Юрий Стоянов сыграет пенсионера, мстящего киберпреступнику - РИА Новости, 08.02.2023

Юрий Стоянов сыграет пенсионера, мстящего киберпреступнику

Стартовали съемки комедийного сериала "Мамонты". Главная роль у Юрия Стоянова, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:49

2023-02-08T13:49

2023-02-08T18:04

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стартовали съемки комедийного сериала "Мамонты". Главная роль у Юрия Стоянова, сообщили в пресс-службе проекта. Он сыграет пенсионера Николая Николаевича. Тот продает свою квартиру и переезжает к дочке в Новую Москву. А еще сталкивается с интернет-мошенничеством и теряет все деньги, вырученные с продажи недвижимости. Полиция особо не помогла, так что пенсионер и его 15-летняя внучка решают разобраться с киберпреступником сами. Они освоят даркнет, скачают базы данных и даже столкнутся с подделкой документов."Для меня сериал "Мамонты", если пытаться обяснить просто, это жанровая история про хорошего человека. Само название говорит о том, что такие люди почти вымерли, или, увы, их осталось совсем-совсем мало. Но пока есть хотя бы один – жива надежда, что справедливость все равно может восторжествовать", — говорит Стоянов. Режиссер — Иван Соснин ("Далекие близкие", "Иваново счастье"), оператор – Степан Бешкуров ("ЮЗЗЗ", "Жуки"). Сценаристы и шоураннеры — Михаил Чистов и Яна Прокопенко ("257 причин, чтобы жить", "Корни")". Кроме Стоянова, в шоу задействованы Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак, Лев Малишава, Наталья Павленкова и Роман Хан. Запланировано 10 серий по 30 минут. Проект покажут в онлайн-кинотеатре OKKO.

https://ria.ru/20230202/vampiry-1849283090.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий стоянов, кино и сериалы, что посмотреть