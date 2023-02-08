15:34 08.02.2023 (обновлено: 15:53 08.02.2023)
Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка
Глава МИД Лавров: лидер Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани во время встречи в Нуакшоте с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани во время встречи в Нуакшоте с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
НУАКШОТ, 8 фев – РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил в среду намерение воспользоваться приглашением президента России Владимира Путина и приехать на второй саммит Россия – Африка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. В среду у него были запланированы переговоры с президентом и главой МИД республики.
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"Обсудили подготовку ко второму саммиту Россия - Африка, который состоится 27-29 июля в Санкт-Петербурге. Господин президент, который принимал участие в первом таком мероприятии осенью 2019 года в Сочи, подтвердил, что он намерен воспользоваться приглашением президента Путина и приехать на встречу в верхах в конце июля в Санкт-Петербург", - сказал Лавров после встречи с президентом Мавритании.
Глава МИД России также сообщил, что пригласил мавританского коллегу Мохамеда Салема ульд Мерзука посетить Россию.
"Мы признательны нашим мавританским друзьям за прекрасное гостеприимство. Я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию с ответным визитом в любое удобное для него время", - отметил Лавров.