Рейтинг@Mail.ru
Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/sammit-1850581165.html
Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка
Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка - РИА Новости, 08.02.2023
Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка
Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил в среду намерение воспользоваться приглашением президента России Владимира Путина и приехать на второй... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:34
2023-02-08T15:53
россия
мавритания
африка
сергей лавров
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850572307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57d11a19fe13f491030d46e5ccf569d6.jpg
НУАКШОТ, 8 фев – РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил в среду намерение воспользоваться приглашением президента России Владимира Путина и приехать на второй саммит Россия – Африка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. В среду у него были запланированы переговоры с президентом и главой МИД республики. "Обсудили подготовку ко второму саммиту Россия - Африка, который состоится 27-29 июля в Санкт-Петербурге. Господин президент, который принимал участие в первом таком мероприятии осенью 2019 года в Сочи, подтвердил, что он намерен воспользоваться приглашением президента Путина и приехать на встречу в верхах в конце июля в Санкт-Петербург", - сказал Лавров после встречи с президентом Мавритании. Глава МИД России также сообщил, что пригласил мавританского коллегу Мохамеда Салема ульд Мерзука посетить Россию. "Мы признательны нашим мавританским друзьям за прекрасное гостеприимство. Я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию с ответным визитом в любое удобное для него время", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230203/tuadera-1849419346.html
https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html
россия
мавритания
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850572307_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_86a19e1c70c9143ac2c1323b264342c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мавритания, африка, сергей лавров, владимир путин
Россия, Мавритания, Африка, Сергей Лавров, Владимир Путин
15:34 08.02.2023 (обновлено: 15:53 08.02.2023)
 
Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка

Глава МИД Лавров: лидер Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани во время встречи в Нуакшоте с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани во время встречи в Нуакшоте с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани во время встречи в Нуакшоте с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Читать ria.ru в
НУАКШОТ, 8 фев – РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил в среду намерение воспользоваться приглашением президента России Владимира Путина и приехать на второй саммит Россия – Африка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. В среду у него были запланированы переговоры с президентом и главой МИД республики.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:34
Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка
"Обсудили подготовку ко второму саммиту Россия - Африка, который состоится 27-29 июля в Санкт-Петербурге. Господин президент, который принимал участие в первом таком мероприятии осенью 2019 года в Сочи, подтвердил, что он намерен воспользоваться приглашением президента Путина и приехать на встречу в верхах в конце июля в Санкт-Петербург", - сказал Лавров после встречи с президентом Мавритании.
Глава МИД России также сообщил, что пригласил мавританского коллегу Мохамеда Салема ульд Мерзука посетить Россию.
"Мы признательны нашим мавританским друзьям за прекрасное гостеприимство. Я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию с ответным визитом в любое удобное для него время", - отметил Лавров.
Посол Эритреи в России Петрос Цеггай - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 06:16
Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России
 
РоссияМавританияАфрикаСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала