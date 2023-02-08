https://ria.ru/20230208/sammit-1850581165.html

Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка

Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка - РИА Новости, 08.02.2023

Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка

Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил в среду намерение воспользоваться приглашением президента России Владимира Путина и приехать на второй... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:34

2023-02-08T15:34

2023-02-08T15:53

россия

мавритания

африка

сергей лавров

владимир путин

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НУАКШОТ, 8 фев – РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил в среду намерение воспользоваться приглашением президента России Владимира Путина и приехать на второй саммит Россия – Африка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. В среду у него были запланированы переговоры с президентом и главой МИД республики. "Обсудили подготовку ко второму саммиту Россия - Африка, который состоится 27-29 июля в Санкт-Петербурге. Господин президент, который принимал участие в первом таком мероприятии осенью 2019 года в Сочи, подтвердил, что он намерен воспользоваться приглашением президента Путина и приехать на встречу в верхах в конце июля в Санкт-Петербург", - сказал Лавров после встречи с президентом Мавритании. Глава МИД России также сообщил, что пригласил мавританского коллегу Мохамеда Салема ульд Мерзука посетить Россию. "Мы признательны нашим мавританским друзьям за прекрасное гостеприимство. Я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию с ответным визитом в любое удобное для него время", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230203/tuadera-1849419346.html

https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html

россия

мавритания

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россия, мавритания, африка, сергей лавров, владимир путин