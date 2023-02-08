https://ria.ru/20230208/rezolyutsiya-1850459532.html

В МИД России оценили шансы принять резолюцию ООН по КНДР

В МИД России оценили шансы принять резолюцию ООН по КНДР - РИА Новости, 08.02.2023

В МИД России оценили шансы принять резолюцию ООН по КНДР

В нынешних условиях шансы принять в Совбезе ООН резолюцию об ослаблении санкций против КНДР довольно призрачны, но Россия продолжит противодействовать попыткам... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:29

2023-02-08T08:29

2023-02-08T09:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В нынешних условиях шансы принять в Совбезе ООН резолюцию об ослаблении санкций против КНДР довольно призрачны, но Россия продолжит противодействовать попыткам западных стран "потуже затянуть санкционную удавку" на Пхеньяне, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.Он подчеркнул, что для частичного снятия или полной отмены санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР потребовалось бы принятие новой резолюции.По его словам, западные страны "не хотят признавать очевидную вещь: санкции себя не оправдали, усилили страдания простого народа и лишь отодвинули возможность урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова"."Вместо того чтобы остановиться, подумать и прислушаться к здравомыслящим голосам, западные представители стремятся ещё туже затянуть санкционную удавку. Мы, естественно, этому противодействуем. В частности, в мае прошлого года совместно с китайскими коллегами нам пришлось заветировать американский проект резолюции, направленной на ужесточение ограничений против КНДР. По своим объёмам они приближались к тотальной блокаде", - напомнил Ильичев.В прошлом году КНДР испытала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено около 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия. Кроме того, в январе прошлого года Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".Ранее в 2021 году Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о частичной отмене санкций в отношении КНДР. Согласно тексту проекта резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Совбез ООН отмечал, что КНДР не проводила ядерные испытания с сентября 2017 года и ввела мораторий на такие испытания, а также на пуски ракет средней дальности и межконтинентальных ракет с 2018 года. Авторы написали о тяжелом положении экономики и тяжелых жизненных условиях в КНДР в последние годы. Как отмечалось в документе, СБ ООН "позитивно рассмотрит возможность корректировки санкций в отношении КНДР" в свете соблюдения ею резолюций. Предлагалось отменить запрет на работу северокорейским рабочим за рубежом, снять санкции с проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества, отменить ряд других ограничительных мер.Это не первый проект резолюции Китая и РФ, предлагающий смягчить санкции против КНДР. В 2019 году Россия и Китай также подготовили совместный проект резолюции, призывавший к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту того документа, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях. Однако до сих пор голосования по этому проекту не проводилось. А в мае 2022 года РФ и Китаю пришлось наложить вето на подготовленную США резолюцию Совбеза об ужесточении санкций в отношении КНДР.Шестисторонние переговоры вели в Пекине с 2003 по 2009 годы высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи.Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>

https://ria.ru/20230207/oruzhie-1850359501.html

https://ria.ru/20230207/oon-1850051258.html

https://ria.ru/20230130/provokatsiya-1848452993.html

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