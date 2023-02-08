https://ria.ru/20230208/razliv-1850515786.html
Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге
Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге - РИА Новости, 08.02.2023
Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге
Разлив нефтепродуктов на Волге стал причиной внеплановой проверки нижегородского судостроительного завода "Красное Сормово", сообщает межрегиональное управления РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:16
2023-02-08T12:16
2023-02-08T12:16
экология
происшествия
красное сормово
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нижегородская область
россия
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747565479_0:325:2000:1450_1920x0_80_0_0_fda0cca0b9d51d6691f2a1e9c1bfa1b2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на Волге стал причиной внеплановой проверки нижегородского судостроительного завода "Красное Сормово", сообщает межрегиональное управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии. Информация о загрязнении Волги нефтепродуктами с затонувшего судна поступила от рыбаков. "В непосредственной близости от причала завода "Красное Сормово" на поверхности воды зафиксирована масляная пленка. Были произведены отборы проб природной воды в месте предполагаемого загрязнения, а также выше по течению и ниже – на выходе из Сормовского затона. Результаты исследований показали значительное превышение концентраций нефтепродуктов - до 58 раз", - говорится в сообщении. Полученные данные стали основанием для проведения внеплановой проверки ПАО "Завод "Красное Сормово", судно которого, предположительно, и является источником загрязнения. "По итогам проверки будут сделаны выводы о правомерности данного предположения, а также о соблюдении предприятием обязательных требований экологического законодательства, установлены причины и последствия произошедшего. В случае выявления нарушений Росприроднадзором будут приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230117/razliv-1845446754.html
https://ria.ru/20230207/pozhar-1850250551.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747565479_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_631e7dc340ebfe99e96b50ec63bf11d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, происшествия, красное сормово, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижегородская область, россия, нефть
Экология, Происшествия, Красное Сормово, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Нижегородская область, Россия, Нефть
Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге
Росприроднадзор проверит завод "Красное Сормово" из-за разлива нефтепродуктов на Волге
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости.
Разлив нефтепродуктов на Волге стал причиной внеплановой проверки нижегородского судостроительного завода "Красное Сормово", сообщает
межрегиональное управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.
Информация о загрязнении Волги нефтепродуктами с затонувшего судна поступила от рыбаков.
"В непосредственной близости от причала завода "Красное Сормово" на поверхности воды зафиксирована масляная пленка. Были произведены отборы проб природной воды в месте предполагаемого загрязнения, а также выше по течению и ниже – на выходе из Сормовского затона. Результаты исследований показали значительное превышение концентраций нефтепродуктов - до 58 раз", - говорится в сообщении.
Полученные данные стали основанием для проведения внеплановой проверки ПАО "Завод "Красное Сормово", судно которого, предположительно, и является источником загрязнения.
"По итогам проверки будут сделаны выводы о правомерности данного предположения, а также о соблюдении предприятием обязательных требований экологического законодательства, установлены причины и последствия произошедшего. В случае выявления нарушений Росприроднадзором будут приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства", - отмечается в сообщении.