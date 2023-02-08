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Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге - РИА Новости, 08.02.2023
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Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге
Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге - РИА Новости, 08.02.2023
Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге
Разлив нефтепродуктов на Волге стал причиной внеплановой проверки нижегородского судостроительного завода "Красное Сормово", сообщает межрегиональное управления РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:16
2023-02-08T12:16
экология
происшествия
красное сормово
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нижегородская область
россия
нефть
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на Волге стал причиной внеплановой проверки нижегородского судостроительного завода "Красное Сормово", сообщает межрегиональное управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии. Информация о загрязнении Волги нефтепродуктами с затонувшего судна поступила от рыбаков. "В непосредственной близости от причала завода "Красное Сормово" на поверхности воды зафиксирована масляная пленка. Были произведены отборы проб природной воды в месте предполагаемого загрязнения, а также выше по течению и ниже – на выходе из Сормовского затона. Результаты исследований показали значительное превышение концентраций нефтепродуктов - до 58 раз", - говорится в сообщении. Полученные данные стали основанием для проведения внеплановой проверки ПАО "Завод "Красное Сормово", судно которого, предположительно, и является источником загрязнения. "По итогам проверки будут сделаны выводы о правомерности данного предположения, а также о соблюдении предприятием обязательных требований экологического законодательства, установлены причины и последствия произошедшего. В случае выявления нарушений Росприроднадзором будут приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230117/razliv-1845446754.html
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экология, происшествия, красное сормово, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижегородская область, россия, нефть
Экология, Происшествия, Красное Сормово, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Нижегородская область, Россия, Нефть
12:16 08.02.2023
 
Завод "Красное Сормово" проверят из-за разлива нефтепродуктов на Волге

Росприроднадзор проверит завод "Красное Сормово" из-за разлива нефтепродуктов на Волге

© РИА Новости / Олег ЗолотоНефтеналивной танкер"Джейхун", построенный на заводе "Красное Сормово"
Нефтеналивной танкерДжейхун, построенный на заводе Красное Сормово - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Олег Золото
Нефтеналивной танкер"Джейхун", построенный на заводе "Красное Сормово" . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на Волге стал причиной внеплановой проверки нижегородского судостроительного завода "Красное Сормово", сообщает межрегиональное управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.
Информация о загрязнении Волги нефтепродуктами с затонувшего судна поступила от рыбаков.
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"В непосредственной близости от причала завода "Красное Сормово" на поверхности воды зафиксирована масляная пленка. Были произведены отборы проб природной воды в месте предполагаемого загрязнения, а также выше по течению и ниже – на выходе из Сормовского затона. Результаты исследований показали значительное превышение концентраций нефтепродуктов - до 58 раз", - говорится в сообщении.
Полученные данные стали основанием для проведения внеплановой проверки ПАО "Завод "Красное Сормово", судно которого, предположительно, и является источником загрязнения.
"По итогам проверки будут сделаны выводы о правомерности данного предположения, а также о соблюдении предприятием обязательных требований экологического законодательства, установлены причины и последствия произошедшего. В случае выявления нарушений Росприроднадзором будут приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства", - отмечается в сообщении.
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