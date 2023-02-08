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Во Франции пройдет новый общенациональный протест против пенсионной реформы - РИА Новости, 08.02.2023
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Во Франции пройдет новый общенациональный протест против пенсионной реформы
Во Франции пройдет новый общенациональный протест против пенсионной реформы - РИА Новости, 08.02.2023
Во Франции пройдет новый общенациональный протест против пенсионной реформы
Восемь ведущих французских профсоюзов согласовали новую дату проведения очередной общенациональной акции протеста против пенсионной реформы, которая состоится в РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:56
2023-02-08T18:56
в мире
париж
лион
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Восемь ведущих французских профсоюзов согласовали новую дату проведения очередной общенациональной акции протеста против пенсионной реформы, которая состоится в четверг 16 февраля, сообщила в среду радиостанция RMC. "После третьего дня демонстрации 7 февраля согласована новая дата межпрофессиональной демонстрации – в четверг, 16 февраля", - сообщает СМИ со ссылкой на источники в профсоюзах. Число участников третьего дня мобилизация против пенсионной реформы значительно уступало количеству собравшихся на предыдущих акциях протеста. Так, по данным МВД страны, порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, из них в Париже - 57 тысяч. Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в свою очередь, заявил, что в акциях протеста по всей стране участвовали почти 2 миллиона человек, в Париже - 400 тысяч человек. Как передавал корреспондент РИА Новости, на демонстрации во французской столице радикалы black bloc начали крушить витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные баки и ломать рекламные щиты. Кроме того, они забрасывали полицию петардами и стеклянными бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным французских СМИ, в Париже правоохранители задержали 17 человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже. Четвертая манифестация против повышения пенсионного возраста во Франции состоится в субботу 11 февраля.
https://ria.ru/20230123/elektroenergiya-1846867042.html
https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html
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Митинг против пенсионной реформы в Париже
В Париже проходит демонстрация против пенсионной реформы, участвуют десятки тысяч человек
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в мире, париж, лион, франция, элизабет борн
В мире, Париж, Лион, Франция, Элизабет Борн
18:56 08.02.2023
 
Во Франции пройдет новый общенациональный протест против пенсионной реформы

Новый общенациональный протест против пенсионной реформы во Франции пройдет 16 февраля

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Восемь ведущих французских профсоюзов согласовали новую дату проведения очередной общенациональной акции протеста против пенсионной реформы, которая состоится в четверг 16 февраля, сообщила в среду радиостанция RMC.
"После третьего дня демонстрации 7 февраля согласована новая дата межпрофессиональной демонстрации – в четверг, 16 февраля", - сообщает СМИ со ссылкой на источники в профсоюзах.
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Число участников третьего дня мобилизация против пенсионной реформы значительно уступало количеству собравшихся на предыдущих акциях протеста. Так, по данным МВД страны, порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, из них в Париже - 57 тысяч.
Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в свою очередь, заявил, что в акциях протеста по всей стране участвовали почти 2 миллиона человек, в Париже - 400 тысяч человек.
Как передавал корреспондент РИА Новости, на демонстрации во французской столице радикалы black bloc начали крушить витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные баки и ломать рекламные щиты. Кроме того, они забрасывали полицию петардами и стеклянными бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным французских СМИ, в Париже правоохранители задержали 17 человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.
Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже.
Четвертая манифестация против повышения пенсионного возраста во Франции состоится в субботу 11 февраля.
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