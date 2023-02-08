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В Петербурге идут обыски по делам о взятках за получение водительских прав
В Петербурге идут обыски по делам о взятках за получение водительских прав - РИА Новости, 08.02.2023
В Петербурге идут обыски по делам о взятках за получение водительских прав
Обыски проходят в Санкт-Петербурге в среду по уголовным делам о взятках за получение водительских прав, которые после фиктивного обучения в автошколах... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:48
2023-02-08T13:48
2023-02-08T13:48
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гибдд мвд рф
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взятка
водительские права
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Обыски проходят в Санкт-Петербурге в среду по уголовным делам о взятках за получение водительских прав, которые после фиктивного обучения в автошколах обходились будущим водителям в 65-160 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полицейские выявили пять городских автошкол, в которых осуществлялось фиктивное обучение теории и практике вождения. После этого кандидатам в водители за денежное вознаграждение гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД. "По оперативным данным, его сумма варьировалась от 65 до 160 тысяч рублей. При этом сотрудниками собственной безопасности установлены два областных МРЭО, в которых таким "коммерческим экстерном" сдавались экзамены", - отмечают в полиции. Как уточняется, эта коррупционная схема действовала на протяжении нескольких лет, завершившись возбуждением нескольких уголовных дел о посредничестве в получении взятки. "С утра 8 февраля в рамках этих уголовных дел оперативники УСБ совместно со следователями СК проводят масштабные обыски с целью получения доказательств противоправной деятельности. Для проведения процессуальных действий доставляются предполагаемые участники схемы, в том числе работники автошкол, бывшие и действующие сотрудники МРЭО ГИБДД", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают масштаб преступления и причастных лиц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), авто, взятка, водительские права
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В Петербурге идут обыски по делам о взятках за получение водительских прав
В Петербурге проходят обыски по уголовным делам о взятках за получение водительских прав