https://ria.ru/20230208/prava-1850542383.html

В Петербурге идут обыски по делам о взятках за получение водительских прав

В Петербурге идут обыски по делам о взятках за получение водительских прав - РИА Новости, 08.02.2023

В Петербурге идут обыски по делам о взятках за получение водительских прав

Обыски проходят в Санкт-Петербурге в среду по уголовным делам о взятках за получение водительских прав, которые после фиктивного обучения в автошколах... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:48

2023-02-08T13:48

2023-02-08T13:48

происшествия

санкт-петербург

россия

гибдд мвд рф

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авто

взятка

водительские права

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Обыски проходят в Санкт-Петербурге в среду по уголовным делам о взятках за получение водительских прав, которые после фиктивного обучения в автошколах обходились будущим водителям в 65-160 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полицейские выявили пять городских автошкол, в которых осуществлялось фиктивное обучение теории и практике вождения. После этого кандидатам в водители за денежное вознаграждение гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД. "По оперативным данным, его сумма варьировалась от 65 до 160 тысяч рублей. При этом сотрудниками собственной безопасности установлены два областных МРЭО, в которых таким "коммерческим экстерном" сдавались экзамены", - отмечают в полиции. Как уточняется, эта коррупционная схема действовала на протяжении нескольких лет, завершившись возбуждением нескольких уголовных дел о посредничестве в получении взятки. "С утра 8 февраля в рамках этих уголовных дел оперативники УСБ совместно со следователями СК проводят масштабные обыски с целью получения доказательств противоправной деятельности. Для проведения процессуальных действий доставляются предполагаемые участники схемы, в том числе работники автошкол, бывшие и действующие сотрудники МРЭО ГИБДД", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают масштаб преступления и причастных лиц.

https://ria.ru/20230208/vzyatka-1850504027.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), авто, взятка, водительские права