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Парламент Швеции одобрил выделение военной помощи Украине
Парламент Швеции одобрил выделение военной помощи Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Парламент Швеции одобрил выделение военной помощи Украине
Парламент Швеции проголосовал за поправки в бюджет страны, которые предполагают направление 4,3 миллиарда шведских крон (более 400 миллионов долларов) на... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:46
2023-02-08T20:46
2023-02-08T20:46
специальная военная операция на украине
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швеция
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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ЦЮРИХ (Швейцария), 8 фев - РИА Новости. Парламент Швеции проголосовал за поправки в бюджет страны, которые предполагают направление 4,3 миллиарда шведских крон (более 400 миллионов долларов) на военную помощь Киеву. Согласно заявлению парламента, военная техника, без которой шведские вооруженные силы могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Украине. "Пакет включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, 57 противотанковых ракетных комплекса и 90 бронемашин, максимальная стоимость которых составляет 4,3 миллиарда шведских крон", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850295531.html
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в мире, украина, россия, швеция, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Швеция, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Парламент Швеции одобрил выделение военной помощи Украине
Парламент Швеции одобрил выделение более 400 миллионов долларов на военную помощь Украине