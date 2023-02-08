https://ria.ru/20230208/pomosch-1850588080.html
Борт МЧС доставил 35 тонн гумпомощи в Иран после землетрясения
Борт МЧС доставил 35 тонн гумпомощи в Иран после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023
Борт МЧС доставил 35 тонн гумпомощи в Иран после землетрясения
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Иран груз гуманитарной помощи для жителей страны, пострадавших от землетрясения в конце января, сообщает... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:52
2023-02-08T15:52
2023-02-08T15:52
в мире
россия
иран
урмия
илья денисов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Иран груз гуманитарной помощи для жителей страны, пострадавших от землетрясения в конце января, сообщает министерство. Отмечается, что в его составе сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция – "все самое необходимое для первоочередного жизнеобеспечения граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего 28 января на северо-западе страны". По данным ведомства, гуманитарный груз иранской стороне передал заместитель главы МЧС России Илья Денисов. Он отметил, что российские спасатели всегда готовы прийти на помощь дружественному народу, пострадавшему от удара стихии. Вечером 28 января в иранской провинции Западный Азербайджан, в том числе в районе города Хой, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По последним данным, погибли три человека, еще 973 пострадали. После землетрясения было зафиксировано еще минимум 25 повторных толчков.
https://ria.ru/20230204/ssha-1849683046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, урмия, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
В мире, Россия, Иран, Урмия, Илья Денисов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
Борт МЧС доставил 35 тонн гумпомощи в Иран после землетрясения
Самолет Ил-76 МЧС доставил 35 тонн гуманитарной помощи в Иран после землетрясения
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Иран груз гуманитарной помощи для жителей страны, пострадавших от землетрясения в конце января, сообщает министерство.
"По распоряжению правительства РФ в город Урмия доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в его составе сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция – "все самое необходимое для первоочередного жизнеобеспечения граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего 28 января на северо-западе страны".
По данным ведомства, гуманитарный груз иранской стороне передал заместитель главы МЧС России Илья Денисов. Он отметил, что российские спасатели всегда готовы прийти на помощь дружественному народу, пострадавшему от удара стихии.
Вечером 28 января в иранской провинции Западный Азербайджан, в том числе в районе города Хой, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По последним данным, погибли три человека, еще 973 пострадали. После землетрясения было зафиксировано еще минимум 25 повторных толчков.