Рейтинг@Mail.ru
Борт МЧС доставил 35 тонн гумпомощи в Иран после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/pomosch-1850588080.html
Борт МЧС доставил 35 тонн гумпомощи в Иран после землетрясения
Борт МЧС доставил 35 тонн гумпомощи в Иран после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023
Борт МЧС доставил 35 тонн гумпомощи в Иран после землетрясения
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Иран груз гуманитарной помощи для жителей страны, пострадавших от землетрясения в конце января, сообщает... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:52
2023-02-08T15:52
в мире
россия
иран
урмия
илья денисов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/71/1499057169_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_b19b7634b25224021c9b2b4c941a0d9c.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Иран груз гуманитарной помощи для жителей страны, пострадавших от землетрясения в конце января, сообщает министерство. Отмечается, что в его составе сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция – "все самое необходимое для первоочередного жизнеобеспечения граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего 28 января на северо-западе страны". По данным ведомства, гуманитарный груз иранской стороне передал заместитель главы МЧС России Илья Денисов. Он отметил, что российские спасатели всегда готовы прийти на помощь дружественному народу, пострадавшему от удара стихии. Вечером 28 января в иранской провинции Западный Азербайджан, в том числе в районе города Хой, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По последним данным, погибли три человека, еще 973 пострадали. После землетрясения было зафиксировано еще минимум 25 повторных толчков.
https://ria.ru/20230204/ssha-1849683046.html
россия
иран
урмия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/71/1499057169_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_d305c856f3329d6cbd3b17a2a060faae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, урмия, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
В мире, Россия, Иран, Урмия, Илья Денисов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
15:52 08.02.2023
 
Борт МЧС доставил 35 тонн гумпомощи в Иран после землетрясения

Самолет Ил-76 МЧС доставил 35 тонн гуманитарной помощи в Иран после землетрясения

© Фото : пресс-служба СРЦ МЧС РоссииБорт Ил-76 МЧС России
Борт Ил-76 МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : пресс-служба СРЦ МЧС России
Борт Ил-76 МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Иран груз гуманитарной помощи для жителей страны, пострадавших от землетрясения в конце января, сообщает министерство.
"По распоряжению правительства РФ в город Урмия доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в его составе сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция – "все самое необходимое для первоочередного жизнеобеспечения граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего 28 января на северо-западе страны".
По данным ведомства, гуманитарный груз иранской стороне передал заместитель главы МЧС России Илья Денисов. Он отметил, что российские спасатели всегда готовы прийти на помощь дружественному народу, пострадавшему от удара стихии.
Вечером 28 января в иранской провинции Западный Азербайджан, в том числе в районе города Хой, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По последним данным, погибли три человека, еще 973 пострадали. После землетрясения было зафиксировано еще минимум 25 повторных толчков.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 02:43
СМИ: в сенате США хотят помешать атомному сотрудничеству России и Ирана
 
В миреРоссияИранУрмияИлья ДенисовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала