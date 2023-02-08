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Эксперт объяснил, зачем Польша закупает у США HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/polsha-1850503295.html
Эксперт объяснил, зачем Польша закупает у США HIMARS
Эксперт объяснил, зачем Польша закупает у США HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
Эксперт объяснил, зачем Польша закупает у США HIMARS
Покупка Польшей у США систем HIMARS должна возместить ей установки "Град", которые были переданы Украине, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:33
2023-02-08T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
сша
алексей леонков
государственный департамент сша
нато
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покупка Польшей у США систем HIMARS должна возместить ей установки "Град", которые были переданы Украине, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Госдеп одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на 10 миллиардов долларов. "Я думаю, это связано с тем, что США возмещают поставленные Польшей на Украину установки типа "Град". Польша их поставила, и, понятное дело, ей обещали что-то взамен, и вот американцы отправляют им "Хаймарсы", - сказал Леонков. Эксперт не исключает, что часть установок HIMARS, которые США планируют продать Польше, в дальнейшем могут быть переданы Украине. По его словам, это может оказаться "хитрой многоходовочкой" американцев. В апреле прошлого года Польша передала Киеву военную технику и оборудование на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html
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в мире, польша, украина, сша, алексей леонков, государственный департамент сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, США, Алексей Леонков, Государственный департамент США, НАТО
11:33 08.02.2023
 
Эксперт объяснил, зачем Польша закупает у США HIMARS

Эксперт Леонков: Польша закупает у США HIMARS на замену переданным Украине "Градам"

© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покупка Польшей у США систем HIMARS должна возместить ей установки "Град", которые были переданы Украине, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее Госдеп одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на 10 миллиардов долларов.
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"Я думаю, это связано с тем, что США возмещают поставленные Польшей на Украину установки типа "Град". Польша их поставила, и, понятное дело, ей обещали что-то взамен, и вот американцы отправляют им "Хаймарсы", - сказал Леонков.
Эксперт не исключает, что часть установок HIMARS, которые США планируют продать Польше, в дальнейшем могут быть переданы Украине. По его словам, это может оказаться "хитрой многоходовочкой" американцев.
"Американцы играют в такую игру: если им предъявят какие-то обвинения, что они напрямую поставляли оружие Украине, они скажут – нет, мы поставили его в страны НАТО, а те уже сами приняли решение, чтоб поставить на Украину", - считает Леонков.
В апреле прошлого года Польша передала Киеву военную технику и оборудование на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаСШААлексей ЛеонковГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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