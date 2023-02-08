https://ria.ru/20230208/polsha-1850503295.html

Эксперт объяснил, зачем Польша закупает у США HIMARS

Эксперт объяснил, зачем Польша закупает у США HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023

Эксперт объяснил, зачем Польша закупает у США HIMARS

Покупка Польшей у США систем HIMARS должна возместить ей установки "Град", которые были переданы Украине, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:33

2023-02-08T11:33

2023-02-08T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

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алексей леонков

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нато

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покупка Польшей у США систем HIMARS должна возместить ей установки "Град", которые были переданы Украине, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Госдеп одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на 10 миллиардов долларов. "Я думаю, это связано с тем, что США возмещают поставленные Польшей на Украину установки типа "Град". Польша их поставила, и, понятное дело, ей обещали что-то взамен, и вот американцы отправляют им "Хаймарсы", - сказал Леонков. Эксперт не исключает, что часть установок HIMARS, которые США планируют продать Польше, в дальнейшем могут быть переданы Украине. По его словам, это может оказаться "хитрой многоходовочкой" американцев. В апреле прошлого года Польша передала Киеву военную технику и оборудование на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html

https://ria.ru/20230207/naemniki-1850163645.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, сша, алексей леонков, государственный департамент сша, нато