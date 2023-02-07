https://ria.ru/20230207/himars-1850433717.html

США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним

США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним - РИА Новости, 07.02.2023

США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним

США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов, сообщает госдеп. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:27

2023-02-07T23:27

2023-02-07T23:27

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сша

польша

украина

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов, сообщает госдеп. Как говорится в сообщении, Польша запросила 18 установок, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО, а также тренировочные ракеты и запасные части. Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины США почти наполовину увеличили в прошлом году продажи оружия за рубеж по сравнению с объемом 2021 года. За фискальный 2022 год США продали вооружения на 51,9 миллиарда долларов, в 2021 году - на 34,8 миллиарда, сообщил госдеп.

https://ria.ru/20220218/abrams-1773495820.html

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польша

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, польша, украина