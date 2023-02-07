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США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним - РИА Новости, 07.02.2023
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США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним
США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним - РИА Новости, 07.02.2023
США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним
США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов, сообщает госдеп. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T23:27
2023-02-07T23:27
в мире
сша
польша
украина
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов, сообщает госдеп. Как говорится в сообщении, Польша запросила 18 установок, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО, а также тренировочные ракеты и запасные части. Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины США почти наполовину увеличили в прошлом году продажи оружия за рубеж по сравнению с объемом 2021 года. За фискальный 2022 год США продали вооружения на 51,9 миллиарда долларов, в 2021 году - на 34,8 миллиарда, сообщил госдеп.
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в мире, сша, польша, украина
В мире, США, Польша, Украина
23:27 07.02.2023
 
США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним

Госдеп: США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы на десять миллиардов долларов

© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов, сообщает госдеп.
"Государственный департамент одобрил возможную продажу Польше систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 10 миллиардов долларов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Как говорится в сообщении, Польша запросила 18 установок, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО, а также тренировочные ракеты и запасные части.
Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины США почти наполовину увеличили в прошлом году продажи оружия за рубеж по сравнению с объемом 2021 года. За фискальный 2022 год США продали вооружения на 51,9 миллиарда долларов, в 2021 году - на 34,8 миллиарда, сообщил госдеп.
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